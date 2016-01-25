Notizie Occhio agli incentivi

Internazionalizzazione delle imprese: finanziamenti agevolati per fiere e mostre all’estero
12 dicembre 2016 16:03
Comuni e Associazioni giovanili: ecco il bando Ben-Essere Giovani, contributi fino a 300mila euro
05 dicembre 2016 16:54
Ben-Essere Giovani: contributi per rivitalizzare il territorio tramite l’aggregazione degli under 35
28 novembre 2016 16:47
Bando per Associazioni di Promozione Sociale, fondo perduto dell’80%: scade il 5 dicembre
21 novembre 2016 16:47
Associazioni di giovani: fondo perduto fino a 60mila euro
14 novembre 2016 18:26
Condono cartelle Equitalia, domande entro il 23 gennaio 2017: ECCO COME FARE
07 novembre 2016 10:15
Incentivi per macchinari agricoli, via al bando ISI Agricoltura 2016
10 ottobre 2016 16:12
Creatività e capacità progettuali di giovani under 35: finanziamenti fino a 120 mila euro
03 ottobre 2016 15:50
Fondo perduto per le imprese agricole: domande fino al 25 novembre 2016
26 settembre 2016 14:59
Incentivi reti di impresa per l’artigianato digitale: a breve parte il bando
21 settembre 2016 14:43
Incentivi alle imprese per valorizzare gli scavi di Pompei, Ercolano e Castellammare
12 settembre 2016 15:27
Imprese giovanili, tornano i fondi a tasso zero e senza garanzia: ecco come fare
05 settembre 2016 13:59
Fondo perduto per le imprese del Sud collegate al patrimonio culturale
25 luglio 2016 16:21
Fondi per l’agricoltura: bandi in arrivo entro il 28 luglio
18 luglio 2016 17:31
Fondi a tasso zero per i giovani che aprono una nuova impresa
11 luglio 2016 16:29
Partono le agevolazioni Inps per le nuove assunzioni in Campania
04 luglio 2016 15:46
Credito d’imposta per le imprese del Sud a partire dal 30 giugno
27 giugno 2016 14:50
Regione Campania: contributi per le attività “Non Agricole” nelle aree rurali
20 giugno 2016 18:29
Imprese agricole: contributi a fondo perduto per le produzioni di qualità
13 giugno 2016 16:30
Contributi per chi porta “Innovazione” in agricoltura: fondo perduto fino al 100%
06 giugno 2016 17:08
Fondi per l’agricoltura: la Campania dà il via al Piano di Sviluppo Rurale sino al 2020
01 giugno 2016 09:36
Ismea, mutui a tasso zero per le imprese agricole
23 maggio 2016 16:16
Fondo perduto per agriturismo e aziende del turismo rurale che “cooperano”: contributo del 70%
18 maggio 2016 18:25
Contributi per le aziende agroindustriali della Campania, fondo perduto fino al 50%
09 maggio 2016 18:40
Bando Isi Inail: fondo perduto del 65% per la sicurezza sul lavoro
02 maggio 2016 16:12
Agevolazioni per i giovani: Ismea “Leasing per l’insediamento in agricoltura”
26 aprile 2016 09:36
Aspiranti imprenditori innovativi: al via la scuola d’impresa “Academy 012factory” di Caserta
18 aprile 2016 16:51
Imprenditoria giovanile: 50.000 euro a tasso zero, ecco i requisiti per la domanda
12 aprile 2016 08:38
Fondi per gli agricoltori 14/20: Approvati i primi bandi per investimenti e primo insediamento
04 aprile 2016 17:34
Imprese del Sud: bonus fiscali a partire dal 30 giugno
29 marzo 2016 13:53
“Crescere Imprenditori”, aiuti e incentivi per i giovani che vogliono aprire un’azienda
21 marzo 2016 17:53
“Giovani Agricoltori” della Campania, c’è il fondo perduto: ecco i requisiti
14 marzo 2016 16:44
Contributi per il miglioramento delle imprese agricole, fondo perduto dal 50% al 70%
29 febbraio 2016 17:33
Imprese del Sud: crediti d’imposta dal 2016 al 2019
22 febbraio 2016 14:51
Investimenti delle imprese, arrivano gli sconti fiscali
15 febbraio 2016 18:18
Imprese, contributi a fondo perduto del 65% per la sicurezza sul lavoro
08 febbraio 2016 16:19
Tirocini, dalla Regione Campania fino a 6mila euro per le imprese
01 febbraio 2016 16:43
Imprese agricole aperte dai giovani sotto ai 40 anni: c’è un “premio” da 50mila euro
25 gennaio 2016 16:42
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