il Fatto Vesuviano

Notizie Occhio agli incentivi

Internazionalizzazione delle imprese: finanziamenti agevolati per fiere e mostre all’estero

12 dicembre 2016 16:03

Comuni e Associazioni giovanili: ecco il bando Ben-Essere Giovani, contributi fino a 300mila euro

05 dicembre 2016 16:54

Ben-Essere Giovani: contributi per rivitalizzare il territorio tramite l’aggregazione degli under 35

28 novembre 2016 16:47

Bando per Associazioni di Promozione Sociale, fondo perduto dell’80%: scade il 5 dicembre

21 novembre 2016 16:47

Associazioni di giovani: fondo perduto fino a 60mila euro

14 novembre 2016 18:26

Condono cartelle Equitalia, domande entro il 23 gennaio 2017: ECCO COME FARE

07 novembre 2016 10:15

Incentivi per macchinari agricoli, via al bando ISI Agricoltura 2016

10 ottobre 2016 16:12

Creatività e capacità progettuali di giovani under 35: finanziamenti fino a 120 mila euro

03 ottobre 2016 15:50

Fondo perduto per le imprese agricole: domande fino al 25 novembre 2016

26 settembre 2016 14:59

Incentivi reti di impresa per l’artigianato digitale: a breve parte il bando

21 settembre 2016 14:43

Incentivi alle imprese per valorizzare gli scavi di Pompei, Ercolano e Castellammare

12 settembre 2016 15:27

Imprese giovanili, tornano i fondi a tasso zero e senza garanzia: ecco come fare

05 settembre 2016 13:59

Fondo perduto per le imprese del Sud collegate al patrimonio culturale

25 luglio 2016 16:21

Fondi per l’agricoltura: bandi in arrivo entro il 28 luglio

18 luglio 2016 17:31

Fondi a tasso zero per i giovani che aprono una nuova impresa

11 luglio 2016 16:29

Partono le agevolazioni Inps per le nuove assunzioni in Campania

04 luglio 2016 15:46

Credito d’imposta per le imprese del Sud a partire dal 30 giugno

27 giugno 2016 14:50

Regione Campania: contributi per le attività “Non Agricole” nelle aree rurali

20 giugno 2016 18:29

Imprese agricole: contributi a fondo perduto per le produzioni di qualità

13 giugno 2016 16:30

Contributi per chi porta “Innovazione” in agricoltura: fondo perduto fino al 100%

06 giugno 2016 17:08

Fondi per l’agricoltura: la Campania dà il via al Piano di Sviluppo Rurale sino al 2020

01 giugno 2016 09:36

Ismea, mutui a tasso zero per le imprese agricole

23 maggio 2016 16:16

Fondo perduto per agriturismo e aziende del turismo rurale che “cooperano”: contributo del 70%

18 maggio 2016 18:25

Contributi per le aziende agroindustriali della Campania, fondo perduto fino al 50%

09 maggio 2016 18:40

Bando Isi Inail: fondo perduto del 65% per la sicurezza sul lavoro

02 maggio 2016 16:12

Agevolazioni per i giovani: Ismea “Leasing per l’insediamento in agricoltura”

26 aprile 2016 09:36

Aspiranti imprenditori innovativi: al via la scuola d’impresa “Academy 012factory” di Caserta

18 aprile 2016 16:51

Imprenditoria giovanile: 50.000 euro a tasso zero, ecco i requisiti per la domanda

12 aprile 2016 08:38

Fondi per gli agricoltori 14/20: Approvati i primi bandi per investimenti e primo insediamento

04 aprile 2016 17:34

Imprese del Sud: bonus fiscali a partire dal 30 giugno

29 marzo 2016 13:53

“Crescere Imprenditori”, aiuti e incentivi per i giovani che vogliono aprire un’azienda

21 marzo 2016 17:53

“Giovani Agricoltori” della Campania, c’è il fondo perduto: ecco i requisiti

14 marzo 2016 16:44

Agriturismo, ecco come aprirne uno con i contributi a fondo perduto

07 marzo 2016 14:24

Agriturismo, ecco come aprirne uno con i contributi a fondo perduto

07 marzo 2016 14:24

Agriturismo, ecco come aprirne uno con i contributi a fondo perduto

07 marzo 2016 14:24

Contributi per il miglioramento delle imprese agricole, fondo perduto dal 50% al 70%

29 febbraio 2016 17:33

Imprese del Sud: crediti d’imposta dal 2016 al 2019

22 febbraio 2016 14:51

Investimenti delle imprese, arrivano gli sconti fiscali

15 febbraio 2016 18:18

Imprese, contributi a fondo perduto del 65% per la sicurezza sul lavoro

08 febbraio 2016 16:19

Tirocini, dalla Regione Campania fino a 6mila euro per le imprese

01 febbraio 2016 16:43

Imprese agricole aperte dai giovani sotto ai 40 anni: c’è un “premio” da 50mila euro

25 gennaio 2016 16:42

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