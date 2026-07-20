Palma Campania, bisarca carica d'auto prende fuoco sull'A30

Determinante si è rivelata la prontezza dell'autista, che nonostante l'emergenza è riuscito a mantenere il controllo del veicolo e ad accostare

Momenti di forte apprensione nel primo pomeriggio di oggi lungo l'Autostrada A30 Salerno-Caserta, dove un violento incendio ha coinvolto una bisarca che trasportava automobili di grossa cilindrata. Il rogo si è sviluppato sulla carreggiata in direzione Caserta, nel tratto compreso tra gli svincoli di Sarno e Palma Campania, richiedendo il tempestivo intervento dei soccorsi. Secondo le prime ricostruzioni, le fiamme sarebbero partite da uno degli pneumatici dell'autoarticolato a due piani, probabilmente a causa del surriscaldamento dell'impianto frenante. In pochi istanti il fuoco si è esteso al mezzo e ha raggiunto le vetture trasportate, alimentandosi rapidamente e generando un'alta colonna di fumo visibile anche a notevole distanza.



Determinante si è rivelata la prontezza dell'autista, che nonostante l'emergenza è riuscito a mantenere il controllo del veicolo e ad accostare nella piazzola di emergenza, evitando che l'incendio si propagasse in carreggiata e limitando le conseguenze per la circolazione. Grazie alla sua manovra, il traffico ha subito soltanto rallentamenti senza particolari ripercussioni sulla viabilità.



Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia Stradale di Caserta Nord e i Vigili del Fuoco del distaccamento di Nola, che hanno lavorato per domare le fiamme, mettere in sicurezza l'area e scongiurare ulteriori rischi per gli automobilisti in transito.



Il bilancio dei danni è pesante. Otto delle automobili trasportate, tutte di grossa cilindrata e di elevato valore economico, sono state completamente distrutte dall'incendio, mentre soltanto una vettura è riuscita a salvarsi senza essere raggiunta dal fuoco.



Sono in corso gli accertamenti per ricostruire con precisione l'origine del rogo, anche se l'ipotesi ritenuta al momento più probabile resta quella di un guasto meccanico o del surriscaldamento dei freni che avrebbe provocato l'incendio dello pneumatico. Secondo una prima stima, i danni economici ammonterebbero a diverse centinaia di migliaia di euro.