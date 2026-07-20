Calo di temperature in arrivo con la super grandine

Tra martedì e mercoledì il fronte raggiungerà anche le regioni del Centro-Sud

Dopo settimane di caldo intenso e temperature ben oltre la media stagionale, l'Italia si prepara a un deciso cambio di scenario meteorologico. La nuova settimana sarà infatti caratterizzata dal progressivo indebolimento dell'anticiclone africano, che lascerà spazio all'arrivo di correnti più fresche provenienti dai quadranti settentrionali. Secondo Federico Brescia, meteorologo de iLMeteo.it, i primi segnali del cambiamento si avvertiranno già al Nord, dove l'aria più fresca porterà un sensibile calo delle temperature e un clima più gradevole. Tra martedì e mercoledì il fronte raggiungerà anche le regioni del Centro-Sud, estendendo la diminuzione delle temperature lungo il versante adriatico.Il calo termico sarà particolarmente evidente nelle città del Nord-Est e del medio-alto Adriatico. A Venezia, Trieste e Ancona, ad esempio, si passerà da massime intorno ai 35 gradi e minime di 24 gradi a valori più in linea con la stagione, con temperature notturne comprese tra i 19 e i 20 gradi e massime che non supereranno i 28-29 gradi.La fase di refrigerio segnerà così la fine di un lungo periodo di caldo estremo, restituendo condizioni climatiche più sopportabili su gran parte della Penisola. Tuttavia, il cambio di circolazione potrebbe essere accompagnato da una fase di instabilità, con possibili rovesci e temporali durante il passaggio del fronte fresco.