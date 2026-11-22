INTEGRAZIONE Mercatino abusivo a Terzigno, caos e intervento del prefetto

L’operazione è scattata dopo una segnalazione del sindaco Salvatore Carillo

Intervento delle forze dell’ordine questa mattina a Terzigno, dove un mercatino allestito senza autorizzazioni aveva richiamato un numero elevato di visitatori, provocando pesanti ripercussioni sulla circolazione stradale. L’operazione è scattata dopo una segnalazione del sindaco Salvatore Carillo e su disposizione del prefetto di Napoli, Michele di Bari.I controlli si sono concentrati in via Lavarelle, all’incrocio con via Zabatta, dove era stata organizzata l’attività di vendita non autorizzata. Secondo le stime, nell’area erano presenti circa tremila persone. Il consistente afflusso di avventori, insieme alla sosta di numerose automobili lungo le strade vicine, aveva compromesso la viabilità, creando anche potenziali situazioni di pericolo per automobilisti e pedoni.L’intervento è stato predisposto proprio per ripristinare condizioni di sicurezza nella circolazione e riportare la situazione alla normalità, oltre che per contrastare l’attività commerciale abusiva. Le operazioni hanno previsto uno sgombero progressivo dell’area, così da consentire il deflusso delle persone e il ripristino della viabilità.Nel corso delle verifiche sono state rimosse diverse postazioni di vendita prive delle necessarie autorizzazioni. Gli operatori hanno inoltre identificato il proprietario del terreno privato sul quale si svolgeva il mercatino.Gli accertamenti non si sono conclusi con lo sgombero. Sono tuttora in corso attività di polizia giudiziaria e amministrativa per individuare i soggetti coinvolti nell’organizzazione dell’iniziativa e definire le eventuali responsabilità. Al termine delle verifiche potranno essere adottati i provvedimenti previsti, comprese le relative sanzioni.In una nota, il prefetto Michele di Bari ha ribadito l’importanza della tutela della legalità e della sicurezza pubblica, definendole priorità nell’azione delle istituzioni sul territorio. «Fenomeni di abusivismo, come quello riscontrato questa mattina a Terzigno, impongono una risposta immediata, ferma e sinergica», ha dichiarato.L’intervento ha quindi consentito di liberare progressivamente l’area interessata e rimuovere le postazioni irregolari. Resta ora da completare il lavoro investigativo e amministrativo per ricostruire l’organizzazione del mercatino e individuare tutti i soggetti eventualmente responsabili.