LA TRAGEDIA Va a caccia e resta ucciso

Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori c'è quella di un colpo partito accidentalmente

Una battuta di caccia nelle campagne del Reggino si è trasformata in tragedia. Pasquale Racesi, 56 anni, originario di Varapodio, ha perso la vita durante un'uscita venatoria nella zona di Piminoro, frazione di Oppido Mamertina. La morte dell'uomo risale a sabato 21 novembre e sulle circostanze dell'accaduto sono attualmente in corso le indagini dei Carabinieri, chiamati a fare piena luce su quanto successo.Tra le ipotesi prese in considerazione dagli investigatori c'è quella di un colpo partito accidentalmente dall'arma di un altro partecipante alla battuta di caccia. Una ricostruzione ancora da verificare, che dovrà trovare conferma attraverso gli accertamenti investigativi e la raccolta di tutti gli elementi utili a ricostruire gli ultimi momenti di vita del cinquantaseienne.Secondo le prime informazioni, Racesi sarebbe stato raggiunto dal proiettile mentre si trovava insieme ad altre persone impegnate nell'attività venatoria. L'eventuale sparo involontario avrebbe provocato conseguenze fatali, trasformando una giornata trascorsa nelle campagne in un dramma. Restano tuttavia da chiarire le circostanze precise in cui sarebbe partito il colpo, la posizione dei partecipanti e le modalità con cui si è verificato l'incidente.La vicenda è stata immediatamente portata all'attenzione della Procura della Repubblica di Palmi, diretta da Emanuele Crescenti, che ha avviato gli accertamenti necessari per verificare la dinamica dei fatti. I Carabinieri stanno raccogliendo gli elementi investigativi e svolgendo le verifiche per stabilire che cosa sia realmente accaduto e se vi siano eventuali responsabilità.L'inchiesta dovrà chiarire anche se siano state rispettate tutte le prescrizioni di sicurezza previste durante l'attività venatoria e ricostruire con precisione la provenienza del colpo che avrebbe raggiunto la vittima. Al momento, dunque, quella dello sparo accidentale resta un'ipotesi investigativa e non una dinamica definitivamente accertata.Intanto, la notizia della scomparsa di Pasquale Racesi ha profondamente colpito la comunità di Varapodio, paese d'origine del cinquantaseienne. La tragedia ha suscitato dolore e cordoglio tra i residenti, raggiungendo anche l'amministrazione comunale, che ha deciso di modificare il programma delle iniziative pubbliche previste in questi giorni.In segno di rispetto per la vittima e di vicinanza alla famiglia, il Comune ha infatti disposto l'annullamento di un concerto di musica leggera che avrebbe dovuto svolgersi nell'ambito delle celebrazioni per il trentesimo anniversario della nascita del Comune.Una decisione con cui l'amministrazione ha voluto interpretare il sentimento di partecipazione e lutto che attraversa la comunità locale, colpita da una morte improvvisa e ancora avvolta da diversi interrogativi.Mentre a Varapodio prevalgono il dolore e la vicinanza ai familiari, sul fronte investigativo proseguono gli accertamenti per ricostruire ogni passaggio della tragedia. Saranno le verifiche coordinate dalla Procura di Palmi a stabilire le effettive cause della morte di Pasquale Racesi e le eventuali responsabilità legate al drammatico episodio.