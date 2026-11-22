LA TRAGEDIA Si schianta contro un cancello, un morto a San Valentino Torio

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile

Tragedia nelle prime ore del mattino a San Valentino Torio, dove un uomo ha perso la vita dopo che l’auto sulla quale viaggiava è finita contro il cancello di un’abitazione. L’incidente si è verificato intorno alle 6:30 in via Vito Ruggiero.Secondo le prime informazioni, il conducente potrebbe essere stato colto da un malore improvviso mentre si trovava al volante. Un’ipotesi che, se confermata, spiegherebbe la perdita di controllo della vettura, terminata poi la propria corsa contro l’inferriata di una proprietà privata.L’impatto ha fatto scattare immediatamente l’allarme. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e le forze dell’ordine, ma ogni tentativo di soccorso si è rivelato inutile: per l’uomo non c’è stato nulla da fare.Restano da chiarire le cause esatte dell’incidente e le circostanze che hanno preceduto lo schianto. L’ipotesi del malore resta al momento una prima ricostruzione, mentre saranno gli accertamenti a fornire eventuali elementi utili per ricostruire quanto accaduto.