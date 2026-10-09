Tir si ribalta e prende fuoco sulla Salerno-Reggio, morto il camionista

Il tratto interessato dell’A2 è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni

Tragedia nel tardo pomeriggio sull’autostrada A2 del Mediterraneo, dove il conducente di un mezzo pesante ha perso la vita in un grave incidente nel tratto compreso tra Sicignano degli Alburni e Contursi Terme.Il tir, che trasportava frutta, avrebbe urtato violentemente il guardrail per cause ancora da chiarire, finendo poi ribaltato e disposto di traverso sulla carreggiata. Dopo l’impatto, il mezzo ha preso fuoco. La cabina, staccatasi dal rimorchio, è rimasta coinvolta nel violento incidente e il conducente è rimasto intrappolato al suo interno, senza riuscire a salvarsi.Sul posto vigili del fuoco e Polizia stradalePer gestire l’emergenza sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale Anas e gli agenti della Polizia stradale del distaccamento di Eboli. I soccorritori hanno operato sul luogo dell’incidente, mentre gli investigatori hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica e stabilire le cause del ribaltamento.Autostrada chiusa in entrambe le direzioniL’incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità. Il tratto interessato dell’A2 è stato chiuso al traffico in entrambe le direzioni, con conseguenti rallentamenti e disagi per gli automobilisti.La circolazione potrà essere ripristinata dopo il completamento delle operazioni di soccorso, la messa in sicurezza dell’area e gli interventi necessari per rimuovere il mezzo pesante.