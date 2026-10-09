Esplosione in officina, c'è un morto

Le verifiche dovranno chiarire la dinamica esatta e accertare eventuali responsabilità

Un’esplosione all’interno di un’autofficina è costata la vita a un uomo nella zona di Settecamini, a Roma. L’incidente si è verificato intorno alle 11 in via Rocca di Cave: secondo le prime informazioni diffuse dai vigili del fuoco, a provocare la morte sarebbe stata la rottura improvvisa di un soffietto delle sospensioni pneumatiche di un mezzo pesante.L’allarme ha fatto scattare l’intervento dei soccorritori, ma per l’uomo non è stato possibile fare nulla. Le circostanze dell’accaduto sono ora al vaglio delle autorità.I tentativi di rianimazioneNell’officina sono arrivati i vigili del fuoco della squadra Rustica 10/A, affiancati dal capo turno provinciale, insieme agli operatori dell’Ares 118. Una volta raggiunto il luogo dell’incidente, i soccorritori hanno avviato le manovre per tentare di salvare la vittima.Gli sforzi del personale sanitario si sono rivelati inutili. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia di Stato e gli specialisti dello Spresal della Asl, il servizio che si occupa di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro.Accertamenti sulla sicurezzaGli investigatori stanno ricostruendo le fasi dell’incidente per stabilire in quali condizioni sia avvenuta l’esplosione e che cosa abbia determinato la rottura del componente del sistema di sospensione del camion.Le verifiche dovranno chiarire la dinamica esatta e accertare eventuali responsabilità. Al momento, gli elementi disponibili non consentono di formulare conclusioni definitive sulle cause dell’incidente.