Lutto nel Vesuviano, Luigi muore a 17 anni

Tra le attività che più amava c'era il calcio, vissuto non soltanto come sport ma anche come occasione per stare insieme agli altr

Aveva soltanto 17 anni Luigi Falco, il giovane di Ercolano morto nelle scorse ore dopo aver combattuto contro una malattia. La notizia ha suscitato profondo cordoglio in città, dove il ragazzo era conosciuto e apprezzato da molti.Amici, familiari e conoscenti hanno affidato anche ai social il dolore per una scomparsa arrivata troppo presto. Numerosi i messaggi rivolti alla famiglia Falco, accompagnati dal ricordo di un ragazzo solare, energico e capace di trasmettere allegria a chi gli stava vicino.La passione per il calcioTra le attività che più amava c'era il calcio, vissuto non soltanto come sport ma anche come occasione per stare insieme agli altri. Una passione che faceva parte della quotidianità di Luigi e che oggi contribuisce a delineare il ricordo lasciato tra quanti lo hanno conosciuto.La sua morte ha lasciato sgomenti soprattutto gli amici e le persone della comunità che hanno condiviso con lui momenti di vita quotidiana.Il cordoglio del Comitato di San VitoTra le testimonianze di vicinanza alla famiglia c'è anche quella del Comitato di San Vito, che ha voluto rivolgere un messaggio ai genitori e ai familiari del 17enne.«Oggi è difficile trovare le parole… Con grande dolore e con tutto il cuore, il Comitato di San Vito si stringe al papà Antonio, alla mamma Marianna, al fratello Salvatore e a tutta la famiglia per la dolorosa perdita del giovane Luigi», si legge nel messaggio.Parole che restituiscono il sentimento di una comunità colpita dalla morte di un ragazzo ancora giovanissimo.L'ultimo saluto nella chiesa di San Vito MartireI funerali si sono svolti ieri. Il corteo è partito dall'abitazione della famiglia, in via Arena San Vito, per raggiungere la chiesa di San Vito Martire.In tanti hanno partecipato alla cerimonia per stringersi attorno ai familiari e accompagnare Luigi nel suo ultimo viaggio. Per Ercolano è stato il momento dell'ultimo saluto a un ragazzo di appena 17 anni, la cui scomparsa ha lasciato un dolore profondo tra quanti gli erano affezionati.