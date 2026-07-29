Poste: "Sul caso di Florence solo un problema tecnico"

Tutto temporaneo e risolto dopo qualche ora

In relazione a quanto segnalato dalla signora Florence Serraino nell’ufficio postale di Lago Patria, Poste Italiane precisa che il blocco della carta in questione è riconducibile ad un problema tecnico temporaneo risolto dopo qualche ora. L’azienda, ribadendo il proprio impegno nel sostegno dei valori dell’inclusione sociale a tutti i livelli e, scusandosi per l’accaduto, invita la signora Florence a recarsi nuovamente nella sede di Lago Patria, dove la sua richiesta sarà regolarmente completata.