Tamponato in galleria: muore motociclista, gravissima la passeggera

A seguito del sinistro la circolazione lungo la statale 18 è stata temporaneamente modificata

Tragedia sulla strada statale 18 Cilentana, nel territorio di Vallo della Lucania, in provincia di Salerno, dove un motociclista ha perso la vita in seguito a un grave incidente stradale avvenuto all'interno della galleria Starze. Secondo una prima ricostruzione, la moto sulla quale viaggiavano due persone sarebbe stata tamponata da un'autovettura mentre percorreva il tunnel. L'impatto è stato violento e per il conducente della moto non c'è stato nulla da fare: nonostante i soccorsi, l'uomo è deceduto a causa delle gravi ferite riportate.Grave anche la donna che viaggiava con lui, rimasta ferita nell'incidente. La passeggera è stata soccorsa e affidata alle cure dei sanitari, che hanno provveduto al trasferimento in ospedale per gli accertamenti e le terapie necessarie.A seguito del sinistro, la circolazione lungo la statale 18 è stata temporaneamente modificata. Il traffico, in entrambe le direzioni, è stato deviato in corrispondenza del luogo dell'incidente per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e la messa in sicurezza della carreggiata.Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Forze dell'Ordine e il personale Anas, impegnati nella gestione della viabilità e nelle attività necessarie per ricostruire la dinamica dell'accaduto e ripristinare la normale circolazione nel più breve tempo possibile.Le indagini dovranno ora chiarire le cause del tamponamento e accertare eventuali responsabilità.