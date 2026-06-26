Auto si ribalta, morti due uomini e una donna

Per gli occupanti non c'è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso

È di tre morti il bilancio del grave incidente stradale avvenuto nelle prime ore di oggi lungo la strada statale 89, nel tratto compreso tra Foggia e Manfredonia. A perdere la vita sono stati due uomini e una donna, tutti deceduti sul colpo in seguito all'uscita di strada dell'auto sulla quale viaggiavano. L'allarme è scattato intorno alle 4 del mattino, quando un automobilista di passaggio ha notato il veicolo incidentato e ha allertato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il personale sanitario del 118 e le forze dell'ordine. All'arrivo dei soccorritori la scena è apparsa particolarmente drammatica. L'Opel Corsa su cui viaggiavano le tre vittime era completamente distrutta dopo essersi ribaltata più volte fuori dalla carreggiata. Per gli occupanti non c'è stato nulla da fare: i sanitari hanno potuto soltanto constatarne il decesso.



Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio degli investigatori, l'autovettura sarebbe uscita autonomamente di strada per cause che restano da accertare. Saranno i rilievi eseguiti dalle forze dell'ordine a chiarire la dinamica dell'incidente e ad accertare se vi siano stati eventuali fattori esterni che possano aver contribuito alla tragedia.



Le generalità delle tre vittime non sono state ancora rese note. Gli accertamenti sono in corso anche per procedere all'identificazione ufficiale e informare i familiari.