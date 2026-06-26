L'aeroporto di Capodichino chiude per un mese

Alcune compagnie avrebbero già previsto di sospendere le operazioni su Napoli anche nelle ore immediatamente precedenti e successive al periodo di chiusura

L’aeroporto di Napoli-Capodichino sarà chiuso per quasi un mese nel prossimo novembre per consentire interventi di rifacimento della pista. Durante il periodo dei lavori, una parte significativa dei voli verrà riprogrammata e trasferita temporaneamente sull’aeroporto Costa d’Amalfi di Salerno-Pontecagnano. Il piano di redistribuzione degli slot, che è ancora in fase di definizione, prevede lo spostamento di diversi collegamenti operati da compagnie aeree internazionali. Tra questi figurano i voli Iberia per Madrid, Vueling per Barcellona ed EasyJet per Milano Malpensa. Al momento, tuttavia, il quadro non è definitivo e resta in attesa di conferme da parte di ulteriori vettori, oltre alla definizione dell’operatività di Aeroitalia, nuova compagnia italiana che opera su più rotte da Napoli.



Ulteriori dettagli saranno discussi nel corso di un incontro previsto per il 2 luglio tra i vertici di Gesac, società di gestione degli aeroporti di Napoli e Salerno, e le rappresentanze sindacali del settore aeroportuale.



Il piano dei voli trasferiti



Per il periodo compreso tra il 1° e il 30 novembre, il programma attualmente in valutazione prevede lo spostamento di diverse tratte su Salerno. Tra queste risultano i collegamenti Transavia per Amsterdam (tre frequenze settimanali), Iberia per Madrid con frequenza giornaliera, Vueling per Barcellona quattro volte a settimana, Luxair per Lussemburgo due volte a settimana ed EasyJet per Milano Malpensa con doppia frequenza giornaliera.



Nel frattempo, a partire dal 15 luglio, l’aeroporto di Salerno dovrebbe ampliare la propria operatività con l’attivazione del secondo terminal, in vista dell’aumento del traffico previsto nei mesi successivi.



Secondo quanto riportato, la riprogrammazione sarebbe stata oggetto di confronto anche con le associazioni di categoria, che hanno contribuito alla definizione del periodo ritenuto più idoneo per ridurre l’impatto sul traffico passeggeri. In origine era stata valutata una chiusura a gennaio 2026, ipotesi poi accantonata.



Alcune compagnie, infine, avrebbero già previsto di sospendere le operazioni su Napoli anche nelle ore immediatamente precedenti e successive al periodo di chiusura, per motivi operativi e di sicurezza legati a possibili condizioni meteorologiche avverse.