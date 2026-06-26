Porta bimbo di 12 anni nel ripostiglio del suo negozio e ne abusa

Due giorni fa circa cinquecento persone hanno preso parte a una manifestazione organizzata nel centro cittadino

È stato arrestato il 47enne di Casalnuovo indagato per violenza sessuale ai danni di un minore di 12 anni. Nelle scorse ore gli è stata notificata un'ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa nell'ambito dell'inchiesta coordinata dalla Procura della Repubblica di Nola. Secondo l'ipotesi investigativa, i fatti risalgono alla scorsa settimana e si sarebbero verificati all'interno di un esercizio commerciale del comune alle porte di Napoli. Il minore si trovava nel locale per una commissione quando sarebbe stato condotto in un ripostiglio, dove, secondo l'accusa, si sarebbero verificati gli episodi oggetto dell'indagine.



Nei giorni successivi la vicenda ha suscitato forte attenzione a Casalnuovo. Due giorni fa circa cinquecento persone hanno preso parte a una manifestazione organizzata nel centro cittadino per esprimere vicinanza alla famiglia del minore. Durante il corteo si sono registrati anche alcuni momenti di tensione.



Prima dell'esecuzione della misura cautelare, il 47enne si era presentato spontaneamente davanti agli inquirenti accompagnato dal proprio difensore. Nel corso dell'attività investigativa avrebbe reso dichiarazioni sui fatti contestati.



L'indagine è coordinata dalla Procura di Nola, guidata dal procuratore Marco Del Gaudio e dall'aggiunto Giuseppe Cimmarotta. La famiglia del minore è assistita dall'avvocato Francesco Petruzzi.



Gli investigatori stanno proseguendo gli accertamenti e non escludono ulteriori approfondimenti per verificare l'eventuale esistenza di altri episodi riconducibili all'indagato.



Come previsto dalla legge, la persona sottoposta a indagini è da ritenersi non colpevole fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.