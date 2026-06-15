Massacrano gli infermieri e provano a sparargli: l'Ospedale del Mare chiude il pronto soccorso

Prima di allontanarsi, i responsabili avrebbero inoltre provocato ingenti danni all'area Triage

Una domenica di forte tensione e violenza ha scosso il Pronto Soccorso dell’Ospedale del Mare, dove un grave episodio di aggressione ha provocato il ferimento di operatori sanitari, danni alle strutture e pesanti ripercussioni sull'attività assistenziale. Secondo una prima ricostruzione dei fatti, tutto sarebbe iniziato da una richiesta di informazioni avanzata da un utente presente nel reparto di emergenza. La situazione sarebbe rapidamente degenerata quando l'uomo, insoddisfatto delle risposte ricevute, avrebbe reagito colpendo con una testata al volto un infermiere in servizio.

Nel giro di pochi istanti la tensione è ulteriormente aumentata. Un familiare dell'aggressore avrebbe preso parte all'azione violenta, mentre un secondo infermiere, intervenuto nel tentativo di riportare la calma e mediare tra le parti, sarebbe stato a sua volta colpito con diversi schiaffi.

L'episodio ha raggiunto il suo momento più critico quando, secondo le prime informazioni raccolte, uno degli aggressori avrebbe tentato di impossessarsi della pistola di ordinanza della guardia giurata presente all'interno della struttura. Il tentativo sarebbe stato immediatamente contrastato, evitando conseguenze che avrebbero potuto assumere contorni ancora più gravi.

Prima di allontanarsi, i responsabili avrebbero inoltre provocato ingenti danni all'area Triage del Pronto Soccorso, distruggendo arredi e attrezzature utilizzate per l'accoglienza e la gestione dei pazienti in emergenza.

A seguito dell'accaduto, la direzione sanitaria è stata costretta ad adottare misure straordinarie per garantire la sicurezza del personale e dei pazienti. Dalle ore 15 è stata infatti sospesa l'accettazione dei pazienti classificati con codici non critici, limitando l'accesso esclusivamente alle emergenze più gravi e urgenti.

L'episodio riporta al centro dell'attenzione il tema delle aggressioni ai danni del personale sanitario, un fenomeno che continua a rappresentare una delle principali criticità negli ospedali italiani. Medici, infermieri e operatori del settore si trovano sempre più spesso a lavorare in condizioni di forte pressione, esposti a episodi di violenza che mettono a rischio non solo la loro incolumità, ma anche la continuità dei servizi sanitari destinati alla collettività.

Sull'accaduto sono in corso gli accertamenti delle forze dell'ordine per ricostruire nel dettaglio la dinamica dei fatti e individuare eventuali responsabilità.