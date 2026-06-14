Batteri fecali, tuffi vietati sulla nota spiaggia dell'isola

L’agenzia regionale ha comunque precisato che gli altri campionamenti lungo la costa campana risultano regolari e conformi ai parametri di legge

Divieto di balneazione sulla spiaggia Perrone, a Casamicciola Terme, sull’isola d’Ischia, dove le analisi hanno evidenziato una forte contaminazione batterica delle acque marine. Il provvedimento arriva dopo i controlli effettuati dall’ARPAC, che ha rilevato valori ben oltre i limiti consentiti. I campioni, prelevati lo scorso 10 giugno nel tratto compreso tra Monte Misericordia e la zona della Fabbrica di ceramiche, hanno mostrato concentrazioni di batteri fecali fino a dieci volte superiori alla soglia. In particolare, i livelli di Enterococchi intestinali e di Escherichia coli sono risultati pari a 2005 unità per 100 millilitri per entrambi i parametri, a fronte di limiti massimi fissati rispettivamente a 200 e 500.

A seguito dei risultati, l’ARPAC ha informato il Comune di Casamicciola Terme affinché venisse emanata l’ordinanza di divieto di balneazione, che resterà in vigore fino al rientro dei valori nei parametri di sicurezza.

Non si tratta dell’unico tratto costiero interessato. Risulta infatti non balneabile anche il primo tratto della spiaggia di Marina di Vietri, nel comune di Vietri sul Mare, che va da Bonea fino agli Scogli dei Due Fratelli. In questo caso, pur trattandosi di un’area generalmente classificata come “eccellente”, le analisi hanno rilevato uno sforamento per Escherichia coli pari a 738 unità per 100 millilitri, contro un limite massimo di 500.

L’agenzia regionale ha comunque precisato che gli altri campionamenti lungo la costa campana risultano regolari e conformi ai parametri di legge. Il monitoraggio della qualità delle acque marine proseguirà nelle prossime settimane con controlli periodici e interventi mirati, anche su segnalazione dei cittadini, per garantire la sicurezza dei bagnanti lungo tutto il litorale regionale.