Scontro sulla Statale, ci sono due morti

Altre quattro persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale del 118

Tragico incidente stradale nelle prime ore del mattino lungo la strada statale 77, nel territorio di Corridonia, in provincia di Macerata. Il bilancio è di due vittime e quattro persone ferite a seguito di un violento scontro frontale tra due automobili. L’incidente si è verificato intorno alle 5:45 al chilometro 94,90 della superstrada. Per cause ancora in fase di accertamento da parte degli investigatori, i due veicoli si sono scontrati frontalmente con un impatto estremamente violento che ha provocato gravi conseguenze per gli occupanti.

Secondo le prime informazioni disponibili, le vittime sono un giovane di 21 anni e un uomo di 41 anni. Per entrambi non c’è stato nulla da fare: i sanitari intervenuti sul posto hanno potuto soltanto constatarne il decesso, avvenuto sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nell’impatto.

Altre quattro persone sono rimaste ferite e sono state soccorse dal personale del 118. Dopo le prime cure sul luogo dell’incidente, i feriti sono stati trasferiti all’ospedale regionale di Torrette, ad Ancona, dove sono stati affidati alle cure dei medici.

Particolarmente complesso l’intervento dei vigili del fuoco dei distaccamenti di Macerata e Civitanova Marche, che hanno lavorato per estrarre gli occupanti rimasti intrappolati tra le lamiere dei veicoli e mettere in sicurezza l’intera area interessata dall’incidente.

Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della Polizia Stradale, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica dello schianto e accertare eventuali responsabilità. Per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi tecnici e la rimozione dei mezzi coinvolti, il tratto della statale 77 interessato dall’incidente è stato temporaneamente chiuso al traffico in direzione Civitanova Marche, con inevitabili ripercussioni sulla circolazione.

Le indagini proseguono per chiarire le cause che hanno portato al tragico frontale, mentre le comunità coinvolte si stringono attorno alle famiglie delle due vittime.