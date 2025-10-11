Sephora, nota catena internazionale di profumerie, ha avviato una nuova campagna di assunzioni su scala nazionale. Attualmente sono oltre 200 le posizioni aperte nei negozi italiani del brand, con opportunità rivolte a candidati interessati a lavorare nel settore beauty, make-up e cosmetica.

Nuove assunzioni nei negozi Sephora Italia

Presente sul territorio con circa 130 punti vendita, Sephora continua a investire nella crescita della propria rete commerciale. L’azienda sta portando avanti un piano di rinnovamento e ampliamento dei negozi, che comprende anche l’apertura di nuovi store e l’introduzione di format innovativi, come il Temporary Store di Forte dei Marmi, inaugurato nel 2024.

Questa strategia di sviluppo ha determinato un aumento della domanda di personale, con nuove opportunità di lavoro nei negozi Sephora distribuiti in tutta Italia. Le ricerche sono attive in Lombardia, Piemonte, Friuli Venezia Giulia, Veneto, Trentino-Alto Adige, Valle d’Aosta, Emilia-Romagna, Toscana, Lazio, Campania, Puglia e Abruzzo.

Profili ricercati

Le posizioni aperte nei punti vendita Sephora riguardano diversi ruoli, sia operativi che gestionali.

Tra i profili maggiormente richiesti:

Beauty Advisor / Consulenti di bellezza: accolgono i clienti, li assistono nella scelta dei prodotti e li accompagnano durante l’esperienza d’acquisto.

Assistenti alle vendite, con mansioni di supporto al cliente e alle attività quotidiane dello store.

Specialist, responsabili di specifici reparti (make-up, skincare, fragranze, Sephora Collection), con competenze di gestione e formazione del team.

Store Manager, che coordinano le attività commerciali e organizzative del punto vendita, assicurando il raggiungimento degli obiettivi economici.

Stock Assistant, figure di supporto alla logistica interna e alla gestione del magazzino.

Tipologie contrattuali e condizioni di lavoro

Sephora propone contratti a tempo determinato o indeterminato, con orari part-time o full-time a seconda della posizione e delle esigenze del negozio.

Le figure di vendita e consulenza lavorano spesso con contratti flessibili, mentre i ruoli gestionali e manageriali prevedono in genere inserimenti stabili e a tempo pieno.

Come candidarsi

Per conoscere tutte le offerte di lavoro Sephora attive in Italia e inviare la propria candidatura, è possibile visitare la sezione “Lavora con noi” del sito ufficiale www.sephora.it

, dove sono elencate le posizioni aperte e le istruzioni per compilare la domanda online.