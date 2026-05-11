Postamat sradicato nella notte con un carroattrezzi

L’episodio ha immediatamente allarmato i residenti della zona, svegliati dai rumori e dal movimento insolito nel cuore della notte

Notte di paura ad Angri, dove ignoti hanno assaltato il bancomat dell’ufficio postale di via Madonna delle Grazie utilizzando, secondo le prime ricostruzioni, addirittura un carro attrezzi per sradicare lo sportello automatico e portarlo via. Il colpo è stato messo a segno tra sabato e domenica con modalità rapide e ben organizzate. I malviventi avrebbero agganciato il bancomat al mezzo pesante, riuscendo a divellerlo prima di fuggire facendo perdere le proprie tracce.

L’episodio ha immediatamente allarmato i residenti della zona, svegliati dai rumori e dal movimento insolito nel cuore della notte. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori del furto.

Gli investigatori stanno analizzando le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti nell’area per ricostruire nel dettaglio la dinamica dell’assalto e identificare i responsabili.

Il nuovo raid riaccende il dibattito sulla sicurezza nell’Agro nocerino-sarnese, territorio che negli ultimi mesi ha registrato un aumento di furti e azioni criminali ai danni di abitazioni, negozi e attività commerciali.

Sulla vicenda è intervenuto anche il Comitato Etica, Salute e Vivibilità, attraverso il coordinatore Agostino Ingenito, che ha chiesto un rafforzamento immediato dei controlli sul territorio.

“I cittadini hanno diritto a sentirsi sicuri nelle proprie case e nelle strade – ha dichiarato Ingenito –. Servono più controlli, maggiore presenza delle forze dell’ordine e investimenti concreti nei sistemi di videosorveglianza per contrastare una criminalità che continua a generare paura e insicurezza sociale”.