In occasione della Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori, si è tenuta una cerimonia di premiazione per i biologi che hanno dedicato 50 anni della loro vita alla ricerca e alla scienza. Istituito dall’Ordine dei Biologi di Campania e Molise, questo riconoscimento è un tributo alla loro dedizione, alla loro passione e al loro impegno nella ricerca scientifica. I premiati hanno contribuito significativamente allo sviluppo della biologia e delle scienze correlate e il loro lavoro ha avuto un impatto positivo sulla società e sulla comunità scientifica.

La cerimonia di premiazione è stata un’occasione per celebrare la loro carriera e il loro supporto alla scienza e per ispirare le nuove generazioni di ricercatori e ricercatrici.

“Complimenti ai colleghi insigniti della attestazione di merito, che credo rappresenti un doveroso riconoscimento del loro operato deontologicamente perfetto e professionalmente rilevante” – ha dichiarato il presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Biologi, Vincenzo D’Anna, aggiungendo che “manifestazioni del genere sottolineano come il ruolo dei biologi sia cresciuto negli anni e sia destinato a divenire centrale nel campo della ricerca e della medicina predittiva e di precisione”.

“Attraverso tali iniziative l’Ordine dei Biologi di Campania e Molise evidenzia il proprio impegno a valorizzare la ricerca, la formazione e la professionalità, consapevole che la scienza è da sempre il pilastro della nostra esistenza – ha aggiunto Carla Cimmino consigliera di OBCM e segretaria Fnob -. La Notte Europea delle Ricercatrici e dei Ricercatori costituisce un momento rilevante, l’occasione per creare un dialogo tra comunità scientifica e società civile. Infine – ha aggiunto Cimmino -, con l’istituzione del Premio Giovani Ricercatori, l’Ordine dei Biologi di Campania e Molise vuole sostenere le nuove generazioni di studiosi, riconoscendogli i giusti meriti e incoraggiarli per la crescita professionale”.

I premiati sono:

– Attilio Sofia

– ⁠Dario Spiteri

– ⁠Roberto Blundo

– ⁠Ciro Palmieri

– ⁠Ciriaco Rago

– ⁠Giuseppe Caputo

– ⁠Salvatore Scognamiglio

– ⁠Vittorio Caponigro

– ⁠Antonella Carsana

– ⁠Adriana Zatterale Antonio Cesare Rendina

Inoltre, in questa occasione, sono state premiate le ricercatrici: Serena Marullo e Annabella Di Mauro