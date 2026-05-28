Per i medici aveva solo mal di schiena, ma muore di tumore

l’uomo si sarebbe rivolto più volte a strutture sanitarie del territorio, senza però ottenere una diagnosi definitiva

Per mesi aveva cercato una risposta ai dolori che gli stavano progressivamente togliendo forze e autonomia, ma la diagnosi è arrivata soltanto quando ormai la malattia era in fase avanzata. È la storia di Ivan Ricciardi, 46 anni, residente a Squinzano, deceduto dopo la scoperta di un tumore polmonare avvenuta durante l’ultimo ricovero ospedaliero.

Secondo quanto riferito dai familiari, tutto sarebbe iniziato circa otto mesi fa con forti dolori alla schiena che, con il passare del tempo, erano diventati sempre più invalidanti. Alle sofferenze si sarebbero aggiunti gonfiori diffusi e un progressivo peggioramento delle condizioni fisiche, nonostante le cure farmacologiche utilizzate per alleviare il dolore.

Nel corso di questi mesi, l’uomo si sarebbe rivolto più volte a strutture sanitarie del territorio, senza però ottenere una diagnosi definitiva. I familiari sostengono che non sarebbero stati prescritti approfondimenti diagnostici in grado di individuare la causa dei sintomi che continuavano ad aggravarsi.

La situazione è precipitata nella notte tra il 24 e il 25 maggio, quando una grave crisi respiratoria ha reso necessario il trasferimento d’urgenza all’Ospedale Perrino. Qui gli esami avrebbero evidenziato la presenza di un tumore ai polmoni in fase avanzata. Ricoverato nel reparto di oncologia e successivamente sottoposto a supporto respiratorio, il 46enne è morto il giorno seguente.

Sulla vicenda potrebbe ora aprirsi un’inchiesta. Il figlio dell’uomo ha infatti presentato una denuncia alle autorità competenti chiedendo di fare luce sul percorso sanitario seguito dal padre e di accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori dovranno verificare se la malattia potesse essere individuata prima e se tutte le procedure diagnostiche necessarie siano state effettivamente adottate.

Ivan Ricciardi lascia la moglie Debora e due figli. La sua morte ha suscitato profonda commozione nella comunità di Squinzano, dove era molto conosciuto.