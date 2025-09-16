Grande successo a Forio nella finale condotta da Magda Mancuso nel Piazzale del Soccorso

Si è conclusa con un grande successo la finalissima di Miss Ischia 2025, che ha incoronato la nuova reginetta dell’isola. Domenica 14 settembre, lo splendido Piazzale del Soccorso a Forio ha fatto da cornice a un evento che ha visto 32 talentuose ragazze contendersi l’ambìto titolo.

Dopo una serata emozionante, a spuntarla sulle altre concorrenti è stata Elisabet Viktoria Ruzhyla, 19 anni, che ha conquistato la fascia di Miss Ischia 2025. Al secondo posto si è classificata Francesca Patalano, mentre il terzo gradino del podio è andato a Marcella Savio.

Oltre al titolo principale, sono state assegnate le seguenti fasce:

Miss Fashion: Anna Conte

Miss Stile: Sofya Tsymeyko

Miss Sex Appeal: Rossella Nobis

Miss Portamento: Ysabella Negrea

Miss Social: Chiara Iacono

Miss Sorriso: Laura Monichetti

Miss Eleganza: Claudia Iacono

Miss Fotogenia: Giulia Della Confusione

La serata, condotta con garbo ed eleganza da Magda Mancuso, ha incantato il pubblico anche grazie alle esibizioni degli allievi del “Tempio della Danza”, che hanno presentato tre coreografie applauditissime.

La giuria di esperti, che ha avuto il difficile compito di valutare le concorrenti, era composta da Jessica Maria Lavista (Assessora al Turismo del Comune di Forio), Filomena Mattera Iacono (imprenditrice), Luigi Cacciapuoti (ideatore del concorso e patron di Ischia Sorgente di Bellezza), Ginevra Vecchione (Miss Campi Flegrei 2025), Luigi Mammalella (Make up Artist), Elisabetta Olgiati (Responsabile Marketing Parco Castiglione), Diego Paura (Responsabile redazione Spettacoli del quotidiano “Roma”), Vincenzo Balestra (Hair Stylist) e Giovanna Di Donato (Influencer).

L’evento è nato da un’idea e dalla realizzazione di Luigi Cacciapuoti patron di “Ischia Sorgente di Bellezza”, che ha affidato l’organizzazione ad Alberto Spina e al suo team di “Seratissime Eventi Agency”. Un ringraziamento speciale è stato rivolto al sindaco di Forio, Stani Verde, e all’intera amministrazione del Comune di Forio per aver supportato e accolto questo progetto.

Lo staff di produzione, guidato da Silvana Riccio, Nancy D’Anna, Antonio Chioccarelli, Luigi Scotto e Francesco Migliaccio, ha lavorato instancabilmente per garantire la riuscita dell’evento.

L’Immagine delle 32 concorrenti è stata curata minuziosamente dal Team Luigi Mammalella Make-up artist e dal Team di Vincenzo Balestra Parrucchieri.

Alla realizzazione dell’evento hanno collaborato i partner Decò Ischia, Crateca Cantine dell’Isola d’Ischia, Caffè Lenù, Salvato Elettrodomestici, Terramia Pizzeria-Pub-Lounge Bar, Medmar Navi, Snav, Alilauro, Bar Calise, Eden Park Hotel, Hotel Terme Punta del Sole, Relais Corte degli Aragonesi e Parco Termale Castiglione.

Media partner: TeleIschia, Quotidiano Il Golfo, Il Dispari e IschiaPress.

L’appuntamento è già fissato per la seconda edizione nel 2026.