Simone muore in un incidente a 21 anni, al fratello tocco la stessa sorte

I tre veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro e saranno sottoposti agli accertamenti tecnici

È di un morto e due feriti il tragico bilancio dell'incidente stradale avvenuto nella notte sulla tangenziale di Andria, lungo il tratto in direzione Corato. A perdere la vita è stato Simone Beneloucif, 21 anni, rimasto intrappolato tra le lamiere della sua auto dopo un violento scontro che ha coinvolto complessivamente tre veicoli. Una donna di 30 anni è rimasta gravemente ferita ed è stata trasportata d'urgenza in ospedale. L'impatto si è verificato nelle ore notturne e ha richiesto il tempestivo intervento dei vigili del fuoco, del personale sanitario del 118 e degli agenti della Polizia di Stato. Quando i soccorritori sono arrivati sul posto, il giovane conducente era già privo di vita all'interno della sua utilitaria. Dopo le operazioni di estrazione, i sanitari non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.



Secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, ancora al vaglio degli investigatori, la vettura guidata dal 21enne sarebbe stata tamponata da una Citroën C3 condotta da un uomo di 44 anni. L'urto avrebbe fatto perdere il controllo dell'auto della vittima, che avrebbe invaso la corsia opposta andando a scontrarsi frontalmente con una Fiat 500 sulla quale viaggiava una donna di 30 anni.



L'impatto è stato estremamente violento. La conducente della Fiat 500 ha riportato diverse contusioni e una frattura ed è stata trasferita in codice rosso in ospedale, dove resta ricoverata in gravi condizioni. Ferite meno serie, invece, per il conducente della Citroën, che ha riportato lesioni giudicate non gravi.



Sul luogo dell'incidente sono intervenuti gli agenti della Polizia di Stato, che hanno effettuato i rilievi necessari per ricostruire con precisione la dinamica del sinistro. I tre veicoli coinvolti sono stati posti sotto sequestro e saranno sottoposti agli accertamenti tecnici disposti dall'autorità competente.



La tragedia assume contorni ancora più dolorosi per la famiglia Beneloucif. Simone, infatti, è morto in circostanze drammaticamente simili a quelle del fratello Alessio, deceduto nel gennaio di tre anni fa, a soli 29 anni, in un altro incidente stradale avvenuto sulla strada provinciale 1, alle porte di Andria. In quel sinistro perse la vita anche un ragazzo di 22 anni, mentre altre sette persone rimasero ferite.



La notizia della morte del giovane ha profondamente colpito la comunità andriese, già segnata dal precedente lutto che aveva interessato la stessa famiglia. In queste ore sono numerosi i messaggi di cordoglio e vicinanza rivolti ai parenti della vittima.



Le indagini proseguono per chiarire ogni dettaglio dell'accaduto e accertare eventuali responsabilità. Gli investigatori stanno raccogliendo tutti gli elementi utili, comprese eventuali testimonianze e i rilievi effettuati sul luogo dell'impatto, per ricostruire con esattezza la sequenza che ha portato al tragico incidente.