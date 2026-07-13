Abusa della giovane vicina, arrestato nel Vallo di Lauro

Gli investigatori stanno verificando anche eventuali precedenti episodi simili

Un uomo di 80 anni è stato arrestato dalla Polizia di Stato con l'accusa di violenza sessuale ai danni di una donna di 40 anni residente nel Vallo di Lauro. L'anziano, secondo quanto ricostruito dagli investigatori, avrebbe inoltre aggredito e ferito un vicino di casa intervenuto per difendere la vittima. L'episodio è avvenuto a Domicella, dove gli agenti del Commissariato di Lauro sono intervenuti dopo una segnalazione telefonica che ha permesso di attivare rapidamente i soccorsi. La tempestività dell'intervento ha consentito ai poliziotti di raggiungere l'abitazione e prestare assistenza alla donna, che aveva appena subito l'aggressione.



Secondo la ricostruzione emersa dalle indagini, l'ottantenne avrebbe bloccato la donna dopo averla minacciata con un bastone, costringendola a subire atti di natura sessuale. Gli investigatori stanno verificando anche eventuali precedenti episodi simili: l'uomo, infatti, sarebbe già stato protagonista in passato di condotte analoghe nei confronti della stessa vittima.



La situazione sarebbe ulteriormente degenerata quando un vicino di casa, richiamato dalle richieste di aiuto della donna, sarebbe intervenuto per fermare l'aggressore. L'anziano non avrebbe desistito e, sempre secondo l'accusa, avrebbe colpito il soccorritore alla testa utilizzando il bastone, provocandogli lesioni che hanno richiesto le cure mediche.



Dopo l'intervento della polizia, l'uomo è stato arrestato e condotto davanti all'autorità giudiziaria. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Avellino, su richiesta della Procura della Repubblica, ha convalidato l'arresto e disposto nei confronti dell'ottantenne una serie di misure cautelari.



In particolare, è stato stabilito il divieto di dimora nel Comune in cui risiede la donna e il divieto di avvicinamento alla vittima a una distanza inferiore a un chilometro.



Nei confronti dell'uomo sarà inoltre valutata l'applicazione di una misura di prevenzione personale, alla luce della gravità dei fatti contestati e degli elementi raccolti dagli investigatori.



Le indagini proseguono per chiarire ogni aspetto della vicenda e ricostruire l'eventuale quadro complessivo dei comportamenti tenuti dall'anziano nel tempo.