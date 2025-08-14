All’Azienda ospedaliera di Caserta, una paziente ha raggiunto un traguardo straordinario: 103 anni. Dopo alcuni giorni di ricovero nel reparto di Geriatria, la donna è stata dimessa e potrà spegnere le candeline nella sua abitazione, circondata dall’affetto dei familiari.

Un brindisi prima delle dimissioni

Prima di lasciare l’ospedale, lo staff medico e infermieristico ha organizzato un brindisi per celebrare il compleanno della paziente. Un momento di festa che ha unito personale sanitario e degente, dimostrando attenzione e vicinanza umana.

I segreti di una lunga vita

Alla domanda su come si arrivi a un’età tanto avanzata, la centenaria ha risposto:

“Per arrivare a 100 anni bisogna sapersi adattare. Mangiare di tutto… ma poco”.

Le parole del direttore generale

Il direttore generale Gennaro Volpe ha colto l’occasione per sottolineare l’importanza di un approccio personalizzato nelle cure:

“La vera forza dell’assistenza sta nel modellare le cure sulla persona, rispettandone storia e bisogni, e nel farlo con umanità. È questo che fa la differenza, anche a 103 anni. Un plauso alla Geriatria, al suo primario e a tutto il personale per la professionalità e la dedizione”.