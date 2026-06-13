Brucia il parco naturale, sfollati mille bagnanti dal resort

Le operazioni di contenimento hanno visto l’intervento immediato dei mezzi aerei antincendio

Un vasto incendio ha interessato nelle ultime ore il Parco Naturale Regionale del Litorale di Ugento, in Salento, colpendo un’ampia area di pineta e macchia mediterranea. Le fiamme, alimentate dal vento e dalle alte temperature, si sono propagate rapidamente, arrivando in prossimità di alcune delle strutture turistiche più note della zona e creando momenti di forte allarme tra residenti e turisti. Tra le prime strutture a essere coinvolte nelle operazioni di sicurezza c’è stato il resort Vivosa, che è stato evacuato in via precauzionale. Le fiamme hanno inoltre raggiunto anche un chiosco appartenente alla struttura e situato sulla spiaggia, aggravando ulteriormente la situazione. Per motivi di sicurezza è stato disposto lo sgombero anche del Camping Riva di Ugento, mentre il fronte del fuoco ha minacciato in particolare l’area del parcheggio dell’Hotel Astor.

Le operazioni di contenimento hanno visto l’intervento immediato dei mezzi aerei antincendio: due Canadair hanno operato sul posto sin dalle prime fasi dell’emergenza, a cui se ne è aggiunto un terzo decollato da Ciampino per rafforzare lo spegnimento dall’alto. A terra, invece, sono state impegnate numerose squadre dei Vigili del Fuoco e della Protezione Civile, che hanno lavorato per circoscrivere il rogo e mettere in sicurezza le aree abitate e turistiche.

Sul fronte evacuazioni, le stime parlano di circa 250 persone allontanate dal Camping Riva di Ugento e di circa 300 ospiti evacuati dal resort Vivosa. Tra questi ultimi si trovava anche il calciatore Mario Balotelli, presente in vacanza nella struttura salentina.

Con il passare delle ore, grazie al lavoro congiunto delle squadre a terra e dei mezzi aerei, la situazione è stata progressivamente riportata sotto controllo e, secondo quanto riferito dagli operatori, il perimetro dell’incendio risulterebbe al momento circoscritto. Sul posto è giunto anche il sindaco di Ugento, Salvatore Chiga, per seguire da vicino le operazioni di emergenza e coordinamento.