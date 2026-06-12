Il nuovo sindaco di Terzigno va dal prefetto: "Via al mandato"

Particolare rilievo è stato dato alla necessità di rafforzare il dialogo tra istituzioni, favorendo una collaborazione costante tra Comuni, Prefettura e forze dell’ordine

Il sindaco di Terzigno, Salvatore Carillo, ha ribadito il proprio impegno a favore della comunità locale al termine dell’incontro organizzato dal prefetto di Napoli con i neoeletti amministratori dei Comuni della Città Metropolitana. L’iniziativa, ospitata presso la Prefettura di Napoli, ha rappresentato il primo momento di confronto istituzionale tra il prefetto Michele di Bari e i sindaci recentemente eletti. Al centro dell’incontro i temi della legalità, della sicurezza urbana, del controllo del territorio e della collaborazione tra amministrazioni comunali e istituzioni statali.

«Le parole del Prefetto rappresentano uno stimolo importante all’inizio di questo mandato», ha dichiarato Carillo, sottolineando come il ruolo di sindaco imponga una presenza costante sul territorio e una particolare attenzione alle esigenze dei cittadini. «Essere il primo punto di riferimento per la comunità significa ascoltare, essere presenti e lavorare ogni giorno per affrontare le problematiche che interessano il territorio», ha aggiunto.

Nel corso del confronto, il prefetto ha rivolto gli auguri ai primi cittadini per l’avvio della loro esperienza amministrativa, evidenziando il ruolo strategico che i sindaci svolgono nella promozione della legalità, nella tutela della sicurezza urbana e nella costruzione di comunità più coese e inclusive.

Particolare rilievo è stato dato alla necessità di rafforzare il dialogo tra istituzioni, favorendo una collaborazione costante tra Comuni, Prefettura e forze dell’ordine per affrontare le criticità presenti nei diversi territori dell’area metropolitana.

Tra gli argomenti affrontati anche il miglioramento del decoro urbano, la riduzione delle disuguaglianze sociali e l’attuazione di politiche pubbliche orientate ai bisogni concreti dei cittadini, con particolare attenzione alle fasce più fragili della popolazione.

Il prefetto ha inoltre assicurato la piena disponibilità della Prefettura a sostenere gli enti locali nell’attività amministrativa e nella gestione delle problematiche che interessano le singole comunità, ribadendo l’importanza di una leale collaborazione istituzionale.

Carillo ha infine espresso apprezzamento per la vicinanza manifestata dalle istituzioni governative nei confronti dei nuovi amministratori, sottolineando come il lavoro sinergico tra Comune, Prefettura e forze dell’ordine rappresenti uno strumento essenziale per garantire risposte efficaci alle esigenze del territorio.

«Continueremo a operare con responsabilità e determinazione – ha concluso il sindaco – per affrontare le sfide che riguardano Terzigno e per promuovere il benessere della nostra comunità, mettendo al centro ascolto, partecipazione e collaborazione istituzionale».