Ennesimo episodio di microcriminalità sulle spiagge pubbliche partenopee. Questo pomeriggio, diversi furti si sono verificati al Lido delle Monache, spiaggia libera molto frequentata, dove alcuni giovani ladri hanno rubato zaini e borse lasciati incustoditi da bagnanti e turisti.

I malviventi sono stati ripresi e fotografati da alcuni presenti, che hanno prontamente inviato i materiali al deputato Francesco Emilio Borrelli (Alleanza Verdi – Sinistra). L’onorevole si è recato immediatamente sul posto insieme all’attivista animalista Enrico Rizzi per un sopralluogo e ha raccolto le testimonianze delle vittime.

Testimoni: “Rubano gli zaini, li svuotano e li gettano via”

“Sono entrati in azione nel pomeriggio, prendendo gli zaini abbandonati da chi va a fare un bagno o si allontana per prendere un caffè – ha raccontato una ragazza – poi si nascondono per svuotarli e abbandonano tutto nella spazzatura.”

I furti hanno destato forte preoccupazione tra i bagnanti, che hanno chiamato immediatamente la Polizia, fornendo foto e video utili per l’identificazione dei responsabili.

Borrelli: “Situazione fuori controllo, serve un presidio fisso”

“Una situazione fuori controllo al Lido delle Monache – ha dichiarato Borrelli – ma questa volta ci sono testimoni e prove concrete. Servono controlli permanenti almeno nei fine settimana e l’installazione urgente di telecamere di sorveglianza.”

Il deputato ha chiesto un intervento deciso per porre fine alle azioni di questi “baby delinquenti”: “Chi si allontana per un bagno non può rischiare di essere derubato. Basta impunità. Serve una risposta chiara per tutelare cittadini e turisti che vogliono godersi il mare in sicurezza.”