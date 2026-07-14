Operai cadono da un carello elevatore in Via Scafati, sono gravissimi

Dopo aver prestato i primi soccorsi, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente

Paura questa mattina a Sant'Antonio Abate, dove due operai sono rimasti gravemente feriti in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un capannone in costruzione. I due uomini sono precipitati da un'altezza di circa sette metri mentre stavano lavorando su un carrello elevatore. Entrambi sono stati soccorsi e trasportati d'urgenza in ospedale. L'incidente si è verificato in via Scafati, al civico 260. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Stazione di Sant'Antonio Abate, allertati immediatamente dopo l'accaduto. Secondo una prima ricostruzione, ancora in fase di verifica, i due lavoratori si trovavano su un carrello elevatore impegnato nelle operazioni all'interno del cantiere quando, per cause ancora da accertare, hanno perso l'equilibrio precipitando nel vuoto da un'altezza di circa sette metri.



Le condizioni dei due operai hanno richiesto l'immediato intervento dei sanitari del 118. Il primo, un uomo nato nel 1964 e residente ad Angri, è stato trasportato in codice rosso all'Ospedale del Mare di Napoli. Il secondo, anch'egli residente ad Angri e nato nel 1969, è stato invece trasferito all'ospedale San Leonardo di Castellammare di Stabia. Nonostante la gravità dei traumi riportati, entrambi non sarebbero in pericolo di vita.



Dopo aver prestato i primi soccorsi, i carabinieri hanno avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell'incidente. L'area interessata è stata messa in sicurezza e sia il carrello elevatore sia la porzione del capannone dove si è verificato l'incidente sono stati posti sotto sequestro, così da consentire tutti i rilievi tecnici necessari.



Gli investigatori stanno verificando il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro, l'eventuale utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le condizioni dell'attrezzatura impiegata. Saranno fondamentali anche le testimonianze delle persone presenti nel cantiere al momento dell'incidente per chiarire l'esatta successione dei fatti.



L'episodio riporta l'attenzione sul tema della sicurezza nei cantieri, dove il rischio di incidenti legati ai lavori in quota resta particolarmente elevato. Le indagini proseguiranno nelle prossime ore per accertare eventuali responsabilità e stabilire le cause che hanno provocato la caduta dei due operai.