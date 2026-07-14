Cade lastra di vetro: "Siamo vivi per miracolo"

L'episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dello stabile e sulle condizioni di manutenzione dell'edificio

Momenti di paura nel pomeriggio in via Duomo, a Napoli, dove una lastra si è staccata dal primo piano di un edificio, precipitando sulla strada a pochi istanti dal passaggio di una residente. Solo una fortunata coincidenza ha evitato conseguenze ben più gravi. A raccontare quanto accaduto è Tito, titolare della farmacia "Il Muschio", che ha assistito ai momenti successivi all'incidente. «Una mia cliente è viva per miracolo – racconta –. Si stava recando da me quando è successo questo incidente. È bastato un attimo e oggi si sarebbe parlato di una tragedia».



L'episodio ha riacceso il dibattito sulla sicurezza dello stabile e sulle condizioni di manutenzione dell'edificio. Proprio nello stesso complesso, in piazza Nicola Amore, alcuni residenti denunciano da anni una situazione di degrado e la necessità di interventi strutturali.



Nella Galleria, al civico 14, alcuni condomini riferiscono di un problema già segnalato in passato. «Abbiamo una rete protettiva installata da circa dieci anni – racconta un residente – dopo la caduta di alcuni calcinacci avvenuta all'epoca. Ci chiediamo se, dopo tutto questo tempo, quella rete sia ancora in grado di garantire la sicurezza delle persone e, soprattutto, se siano previsti interventi di ristrutturazione dell'edificio».



L'episodio riporta quindi al centro dell'attenzione il tema della manutenzione degli immobili nel centro storico cittadino e della necessità di garantire maggiore sicurezza per residenti e passanti.