Tir si ribalta all'ingresso dell'autostrada a Napoli

Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorritori per effettuare i rilievi necessari

Grave incidente stradale all'uscita dell'autostrada di Napoli, dove un camion si è ribaltato su un fianco, ostruendo gran parte della carreggiata e causando chilometri di code e pesanti disagi alla circolazione. L'allarme è scattato immediatamente. Una foto, scattata da un automobilista di passaggio e pubblicata sulla pagina Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli, mostra il mezzo pesante adagiato su un fianco lungo la corsia di marcia, con le ruote rivolte verso l'alto e la fiancata sinistra a contatto con l'asfalto.Le cause del ribaltamento sono ancora in corso di accertamento. Grave incidente stradale all'uscita dell'autostrada di Napoli, dove un camion si è ribaltato su un fianco, ostruendo gran parte della carreggiata e causando chilometri di code e pesanti disagi alla circolazione. L'allarme è scattato immediatamente. Una foto, scattata da un automobilista di passaggio e pubblicata sulla pagina Facebook del deputato Francesco Emilio Borrelli, mostra il mezzo pesante adagiato su un fianco lungo la corsia di marcia, con le ruote rivolte verso l'alto e la fiancata sinistra a contatto con l'asfalto.

Le cause del ribaltamento sono ancora in corso di accertamento. Sul posto sono intervenute le forze dell'ordine e i soccorritori per effettuare i rilievi necessari, ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare le condizioni del conducente del mezzo e di eventuali altre persone coinvolte. Al momento non si hanno informazioni ufficiali sulla presenza di feriti né sulle loro condizioni.

L'incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, già particolarmente intensa in quel tratto autostradale. Il traffico risulta fortemente rallentato, con lunghe code in entrambe le direzioni. Le autorità raccomandano agli automobilisti la massima prudenza e consigliano, ove possibile, di utilizzare percorsi alternativi., ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente e verificare le condizioni del conducente del mezzo e di eventuali altre persone coinvolte. Al momento non si hanno informazioni ufficiali sulla presenza di feriti né sulle loro condizioni.L'incidente ha provocato pesanti ripercussioni sulla viabilità, già particolarmente intensa in quel tratto autostradale. Il traffico risulta fortemente rallentato, con lunghe code in entrambe le direzioni. Le autorità raccomandano agli automobilisti la massima prudenza e consigliano, ove possibile, di utilizzare percorsi alternativi.