La Città di San Giuseppe Vesuviano presenta ufficialmente il progetto “Zeppola Fest”, un’iniziativa culturale e gastronomica pensata per celebrare e valorizzare uno dei simboli più autentici della tradizione locale: la zeppola di San Giuseppe.

Nato come omaggio delle donne del posto al Santo Patrono, questo dolce è diventato nel tempo una prelibatezza apprezzata in tutta Italia. Con il sostegno della Regione Campania, la nuova amministrazione comunale, guidata dal Sindaco Michele Sepe, ha avviato le procedure per ottenere il riconoscimento ufficiale della Denominazione Comunale (De.Co.) per la zeppola di San Giuseppe. Un passo importante che mira a tutelare questa storica tradizione e a trasformarla in un forte simbolo culturale e identitario per la città.

La conferenza stampa di presentazione si terrà domani alle ore 10:30, presso la Sala Nassiriya del Consiglio Regionale della Campania (Isola F13, Centro Direzionale di Napoli). Interverranno:

Massimiliano Manfredi, Consigliere della Regione Campania

Bruna Fiola, Consigliera della Regione Campania

Michele Sepe, Sindaco di San Giuseppe Vesuviano

Valentina Scudieri, Assessora al Commercio

Andrea Ementato, Assessore alla Cultura ed Eventi

A rendere ancora più speciale l’evento, sarà presente una delegazione dei Maestri Pasticcieri di San Giuseppe Vesuviano, che cureranno una degustazione del famoso dolce.