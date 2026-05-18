La statua di Padre Pio "piange": si grida al miracolo

Da lì sono partite immediatamente le verifiche

Era una tranquilla serata primaverile quella di sabato 18 aprile quando, nella piccola frazione di Casalba, nel Casertano, è accaduto un episodio che oggi continua a far discutere fedeli e curiosi. Tutto è iniziato davanti alla chiesa di Santa Maria delle Grazie, dove una donna proveniente da San Prisco, poco prima della messa vespertina, si è fermata in preghiera davanti alla statua di Padre Pio collocata in una piccola edicola esterna.

Osservando attentamente il volto dell’effigie, la donna ha notato un segno insolito lungo la guancia destra del santo. Inizialmente ha pensato potesse trattarsi di sporco o di umidità, ma ha comunque deciso di avvertire il parroco, Girolamo Capuano, che da lì a poco avrebbe celebrato la funzione religiosa delle 19.

Il sacerdote si è subito avvicinato alla statua tentando di pulire quella che sembrava una semplice macchia. Armato di spazzolone ha provato più volte a rimuoverla, senza però ottenere alcun risultato. La mattina successiva, all’alba, è tornato nuovamente davanti all’edicola con una scala e un panno per osservare meglio il fenomeno. È stato in quel momento, guardando il volto da vicino, che avrebbe compreso come quel segno non fosse polvere né sporco, ma qualcosa di simile a una lacrima.

Da lì sono partite immediatamente le verifiche. Don Girolamo ha recuperato le registrazioni delle telecamere puntate sull’area esterna della chiesa, controllando attentamente le immagini raccolte nelle settimane precedenti. Secondo quanto riferito dal parroco, nessuno avrebbe manomesso la statua: nei video si vedrebbero soltanto fedeli avvicinarsi per pregare o toccare i piedi del santo.

Il giorno successivo il sacerdote ha informato Pietro Lagnese, avviando così le procedure previste dalla Chiesa in casi simili. La vicenda, rimasta inizialmente riservata, è poi emersa pubblicamente nelle ultime ore, suscitando attenzione ben oltre i confini della piccola comunità.

La prudenza, però, resta massima. Il parroco ha spiegato che sarà necessario attendere il parere degli esperti incaricati dalla Curia, chiamati a effettuare verifiche tecniche sulla presunta lacrimazione. Dopo le recenti direttive emanate dal Vaticano in materia di fenomeni straordinari, eventuali riconoscimenti ufficiali richiedono infatti controlli rigorosi per escludere alterazioni, suggestioni o possibili strumentalizzazioni.

Nel frattempo la statua di Padre Pio è stata trasferita all’interno della chiesa, in una zona costantemente videosorvegliata. All’esterno dell’edicola è stata collocata un’altra immagine sacra, mentre molti fedeli continuano a raggiungere la parrocchia per pregare e osservare da vicino il luogo dell’episodio.

A colpire la comunità non è soltanto il presunto evento straordinario, ma anche il clima di raccoglimento che si sarebbe creato attorno alla parrocchia nelle ultime settimane. Secondo il parroco, infatti, diverse giovani famiglie avrebbero iniziato a ritrovarsi periodicamente per momenti di preghiera condivisa nelle abitazioni private, dando vita a un’esperienza spirituale che coinvolge sempre più persone del territorio.