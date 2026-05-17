Il figlio dell'ex sindaco trovato senza vita

Il corpo è stato successivamente trasferito presso l’Istituto di Medicina Legale

Questa mattina si è conclusa nel modo più drammatico la vicenda legata alla scomparsa di Antonio Meschinelli, il 58enne sparito tra la notte di giovedì e venerdì dalla sua abitazione. Il ritrovamento del corpo ha posto fine alle speranze della famiglia e della comunità locale. Il cadavere è stato individuato in una zona impervia, in fondo a un dirupo situato sotto il Ponte Ronaco. L’uomo era figlio dell’ex primo cittadino di Sessa Aurunca, Elio Meschinelli, figura molto conosciuta nel territorio, elemento che ha reso ancora più forte l’attenzione attorno alla vicenda.

Non appena è stata sporta denuncia di scomparsa, sono state attivate immediatamente le operazioni di ricerca, con il coinvolgimento coordinato dei Carabinieri della compagnia competente. Alle attività hanno preso parte anche squadre della Protezione Civile e i Vigili del Fuoco, che hanno impiegato anche droni e strumenti di sorveglianza aerea per ispezionare le aree più difficilmente raggiungibili.

Il corpo è stato successivamente trasferito presso l’Istituto di Medicina Legale di Caserta, dove verranno effettuati gli accertamenti autoptici necessari per stabilire con precisione le cause del decesso. Al momento gli investigatori mantengono aperte diverse ipotesi: da un possibile incidente a una caduta accidentale, fino a scenari differenti che non vengono esclusi in questa fase preliminare delle indagini.

La comunità di Sessa Aurunca resta profondamente scossa dall’accaduto, in attesa di ulteriori sviluppi che possano chiarire definitivamente la dinamica della tragedia.