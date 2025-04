Un’amara sorpresa ha colpito ieri mattina gli amanti dell’ambiente e i cittadini di Castel Volturno, nel Casertano. Uno dei tre capanni di avvistamento costruiti nell’ambito dell’Oasi dei Variconi è stato trovato completamente distrutto dalle fiamme. Il capanno, parte di un importante progetto ecologico sostenuto dal Wwf Italia, Jova Beach Party e Intesa San Paolo, avrebbe dovuto essere inaugurato tra poco più di un mese, con l’intento di promuovere la tutela della natura e il turismo ecosostenibile.

L’Incendio e le Prime Indagini

Il rogo ha ridotto in cenere una delle strutture realizzate nell’area protetta, prima che fosse ufficialmente aperta al pubblico. La scoperta è fatta all’alba e ha subito suscitato indignazione tra le autorità locali e i sostenitori del progetto, che puntavano a trasformare l’Oasi dei Variconi in un punto di riferimento per l’ecoturismo e la conservazione della natura.

Ignoti sono ritenuti i responsabili di questo gesto, che arriva a poco più di un mese dalla prevista inaugurazione. La struttura incendiata era destinata a chiudere un lungo capitolo di illegalità nella zona, segnando un passo importante verso la valorizzazione del territorio. Il progetto, infatti, aveva come obiettivo principale non solo la creazione di punti di osservazione per il pubblico, ma anche la sensibilizzazione verso la salvaguardia di quest’area dal grande valore naturalistico.

Il Progetto e la Sua Importanza

L’Oasi dei Variconi è un ecosistema di grande rilevanza per la biodiversità, e il progetto avrebbe rappresentato una risorsa per lo sviluppo di iniziative ecoturistiche che potessero garantire sia la tutela ambientale che il coinvolgimento delle comunità locali. Il capanno distrutto, insieme agli altri due previsti, avrebbe permesso ai visitatori di osservare la fauna locale senza interferire con gli habitat naturali, rendendo la zona più accessibile e contribuendo a sensibilizzare il pubblico sui temi della conservazione e sostenibilità.