Incidente nella notte, una vittima a Saviano

Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare

Tragedia nella notte a Saviano, nel Nolano, dove un uomo di 50 anni ha perso la vita in un drammatico incidente stradale avvenuto lungo via Sant’Erasmo. L’impatto, avvenuto per cause ancora in fase di accertamento, non ha lasciato scampo al centauro, deceduto sul colpo. L’allarme è scattato nelle ore notturne quando alcuni cittadini hanno segnalato un grave incidente all’altezza del civico 40 della strada. Sul posto sono immediatamente intervenuti i Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Nola, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto.



Secondo una prima ricostruzione, il 50enne, residente a Saviano, stava percorrendo via Sant’Erasmo in sella al proprio scooter Honda SH quando, per motivi ancora da chiarire, avrebbe improvvisamente perso il controllo del mezzo. Dopo aver sbandato, il motociclo è finito contro un palo dell’illuminazione pubblica posto ai margini della carreggiata.



L’impatto è stato particolarmente violento. Nonostante il tempestivo intervento dei soccorritori, per l’uomo non c’è stato nulla da fare. Le ferite riportate nello schianto si sono rivelate fatali e il decesso è stato constatato direttamente sul luogo dell’incidente.



L’area è stata transennata per consentire ai militari dell’Arma di effettuare tutti gli accertamenti necessari. Gli investigatori stanno verificando ogni elemento utile per comprendere cosa abbia provocato la perdita di controllo del veicolo, valutando eventuali fattori legati alle condizioni della strada, a un possibile malore o ad altre circostanze ancora da accertare.



Come disposto dall’Autorità giudiziaria, la salma è stata sequestrata e trasferita presso il Secondo Policlinico di Napoli, dove sarà sottoposta ad autopsia. L’esame medico-legale potrà fornire ulteriori elementi utili a chiarire le cause del decesso e a completare il quadro investigativo.



La notizia della morte del 50enne ha profondamente colpito la comunità locale, dove l’uomo era conosciuto. Nelle prossime ore proseguiranno le attività investigative dei Carabinieri per definire con precisione la dinamica del tragico incidente.