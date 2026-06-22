Brucia maxi-deposito di pedane: pompieri in massa sul posto

Il rogo si è rapidamente intensificato, producendo lingue di fuoco molto alte

Un vasto incendio ha tenuto con il fiato sospeso cittadini e operatori della zona industriale di Gricignano di Aversa, nel Casertano, dove nel primo pomeriggio un rogo di notevoli dimensioni ha interessato un deposito di pedane in legno, generando una gigantesca colonna di fumo visibile anche a molti chilometri di distanza.L’allarme è scattato intorno alle 14.00, quando alcuni passanti hanno notato le fiamme svilupparsi all’interno dell’area destinata allo stoccaggio delle pedane e hanno immediatamente contattato i soccorsi. In pochi minuti sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Caserta proveniente dal distaccamento di Aversa.All’arrivo dei pompieri la situazione si presentava già particolarmente critica. Le fiamme, alimentate dal materiale altamente infiammabile presente nel deposito e favorite dalle raffiche di vento, avevano coinvolto gran parte delle pedane accatastate all’aperto. Il rogo si è rapidamente intensificato, producendo lingue di fuoco molto alte e una densa nube di fumo che ha attirato l’attenzione di residenti e automobilisti.Considerata la vastità dell’incendio e la necessità di garantire un costante rifornimento d’acqua alle squadre impegnate nello spegnimento, il dispositivo di soccorso è stato rapidamente potenziato. In supporto ai primi operatori sono state inviate tre autobotti: una dal distaccamento di Aversa e due dalla sede centrale del Comando Provinciale di Caserta.Per diverse ore i vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta per contenere il fronte delle fiamme e impedire che l’incendio si propagasse alle strutture circostanti. Particolarmente delicata è stata la protezione del vicino capannone utilizzato per attività di produzione e logistica delle pedane, che rischiava di essere coinvolto dal calore e dalle fiamme.Grazie al coordinamento delle squadre operative e alla rapidità dell’intervento, il rogo è stato progressivamente circoscritto fino al completo spegnimento, scongiurando danni ancora più estesi alle attività produttive della zona.Terminate le operazioni di spegnimento, i pompieri hanno proseguito con una lunga attività di bonifica e messa in sicurezza dell’area, necessaria per eliminare eventuali focolai residui e prevenire possibili riprese dell’incendio.Fortunatamente non si registrano feriti né persone coinvolte nell’emergenza. Sul luogo dell’incendio sono intervenute anche le forze dell’ordine, che hanno avviato gli accertamenti per ricostruire la dinamica dei fatti e individuare le cause che hanno originato il rogo.Della vicenda è stata informata anche l’ARPAC, che effettuerà i monitoraggi ambientali necessari per valutare eventuali conseguenze sulla qualità dell’aria e sull’ambiente circostante, considerata la notevole quantità di fumo sviluppatasi durante l’incendio.