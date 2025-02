Anche nel 2025 non ci sarà alcun bonus matrimonio, nonostante ciclicamente torni il dibattito su un possibile incentivo per le coppie che decidono di sposarsi. L’ultima proposta concreta risale al 2022, quando la Lega aveva ipotizzato un contributo da 20.000 euro per le coppie under 35 con ISEE fino a 23.000 euro che sceglievano di sposarsi in chiesa. Dopo polemiche e tentativi di estendere il beneficio anche ai matrimoni civili, l’iniziativa fu accantonata.

Quali agevolazioni restano per le coppie che si sposano?

Anche se non c’è un bonus specifico per il matrimonio, i futuri sposi possono comunque beneficiare di alcune misure indirette.

1. Congedo matrimoniale straordinario INPS

Si tratta di sette giorni retribuiti concessi ai lavoratori che rientrano in specifiche categorie:

Operai, apprendisti, lavoratori a domicilio o marittimi di bassa forza impiegati in aziende industriali, artigiane o cooperative

Lavoratori non in servizio per malattia

Disoccupati da almeno 15 giorni nei 90 giorni precedenti al matrimonio, purché abbiano lavorato nelle aziende sopra citate

Richiesta da presentare entro un anno dalla data delle nozze o dell’unione civile

2. Bonus casa

Chi si sposa e acquista o ristruttura casa può usufruire di detrazioni fiscali importanti:

Detrazione del 50% sulle spese di ristrutturazione della prima casa (fino a 96.000 euro)

Detrazione del 36% sulle ristrutturazioni della seconda casa

3. Bonus mobili

Detrazione Irpef del 50% per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici (fino a 5.000 euro)

4. Bonus prima casa under 36

Garanzia statale per l’accensione di un mutuo agevolato per chi ha meno di 36 anni.