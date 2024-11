Ennesima giornata di disagi per i passeggeri della Circumvesuviana. Questa mattina, il servizio sulle linee vesuviane è stato sospeso per circa un’ora, causando non poche difficoltà a turisti e pendolari. In un comunicato ufficiale, l’Ente Autonomo Volturno (EAV), che gestisce la rete, ha spiegato che lo stop è stato dovuto a un ritardo nella programmazione della sostituzione degli estintori sui treni, un requisito di sicurezza fondamentale per i mezzi pubblici.

Reazioni e Conseguenze per i Pendolari

La sospensione del servizio ha suscitato forte malcontento, aggravato dal fatto che il disservizio si è infatti verificato in una giornata festiva, aumentando l’afflusso di turisti e pendolari sulle tratte verso Pompei, Sorrento e altre località turistiche della regione. L’ennesimo problema sulla Circumvesuviana ha riacceso le critiche da parte dei viaggiatori, stanchi di affrontare continui disagi su una rete che, pur essendo cruciale per il trasporto regionale, soffre di frequenti interruzioni e problemi di gestione.

L’Inchiesta Interna Annunciata da EAV

In risposta all’evento, l’EAV ha dichiarato l’intenzione di aprire un’inchiesta interna per accertare le responsabilità della mancata sostituzione degli estintori. “Chi ha sbagliato ne pagherà le conseguenze,” ha affermato l’azienda, mostrando la volontà di agire per prevenire ulteriori disservizi. Tuttavia, i passeggeri chiedono soluzioni concrete e preventive, con l’auspicio di una gestione più efficiente e trasparente.

Circumvesuviana: Un Servizio Essenziale in Crisi

La Circumvesuviana rappresenta uno dei mezzi di trasporto più utilizzati in Campania, collegando Napoli con numerose località dell’area vesuviana e della costiera sorrentina. Nonostante la sua importanza strategica, la linea ferroviaria continua a soffrire di carenze infrastrutturali e organizzative. Gli episodi di sospensione del servizio, guasti tecnici e ritardi stanno ormai diventando una costante, sollevando preoccupazioni sulla sicurezza e sull’efficienza del sistema.

L’Appello dei Cittadini: Interventi Strutturali Urgenti

Pendolari e turisti chiedono interventi urgenti per migliorare la qualità del servizio offerto dalla Circumvesuviana. L’auspicio è che le istituzioni e l’EAV possano mettere in atto un piano di manutenzione e rinnovamento delle infrastrutture, che garantisca sicurezza e puntualità per i passeggeri.