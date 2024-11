Si accendono i riflettori sul campionato Miglior Panettone del Mondo 2024 che si terrà il 17 e 18 novembre al Salone professionale dell’agroalimentare, enogastronomia e tecnologia Gustus, nella Mostra d’Oltremare di Napoli. Organizzata dalla Federazione internazionale pasticceria gelateria cioccolateria (Fipgc), la competizione si propone di celebrare l’arte e la tradizione della pasticceria italiana, mettendo a confronto i migliori maestri pasticcieri provenienti da ogni dove. A gareggiare sono 40 professionisti provenienti dal Messico, Giappone, Francia e Spagna, che si sono qualificati nelle competizioni dello scorso ottobre in cui hanno partecipato ben 250 concorrenti, tra cui anche gli Stati Uniti.

“Negli ultimi anni la Federazione ha visto una crescita esponenziale in termini di partecipazione. Questo non è solo un risultato numerico, ma una testimonianza della fiducia che la comunità dei professionisti del settore ripone in noi”. Così il presidente Fipgc Matteo Cutolo che aggiunge: “Lavoriamo instancabilmente per garantire la massima affidabilità e credibilità in ogni aspetto della nostra attività, dalla formazione all’organizzazione di eventi internazionali per promuovere tutte le specialità.

Il Campionato 2024 si preannuncia così come un evento straordinario, un trionfo di sapori e tradizioni che celebrerà l’eccellenza di questo dolce iconico”. Una due giorni tra accostamenti inaspettati di sapori, aromi e colori, mettendo a dura prova abilità tecniche e artistiche, creatività e profonda padronanza della chimica e della lievitazione. Le gare saranno su 5 categorie: panettone classico, ovvero realizzato con la ricetta tradizionale e i canditi d’arancia, uvetta e cedro; innovativo, realizzato secondo l’estro del concorrente che porta innovazioni di tecnica, lavorazioni oppure nuovi abbinamenti o farciture; salato, realizzato secondo la ricetta tradizionale ma con ingredienti salati; migliore panettone decorato in cui si predilige l’estro artistico; e infine miglior pandoro, il dolce tipico veronese. Ad elaborare la top ten dei panettoni più buoni al mondo, la giuria composta dall’equipe

Eccellenze della Federazione internazionale Fipgc e da membri esterni alla Federazione, riconosciuti per l’alta professionalità e competenza nel settore dei lievitati a livello internazionale. Essa valuterà le creazioni in base a criteri rigorosi, tra cui profumo, taglio, cottura, gusto, sofficità, alveolatura e le tecniche usate per le sospensioni. Non solo, anche l’originalità, la presentazione, la qualità delle materie prime scelte saranno aspetti cruciali che saranno esaminati nel dettaglio.

Il primo assoluto per ogni categoria si aggiudica insindacabilmente il trofeo miglior panettone del mondo 2024. Le premiazioni dei primi 10 panettoni al mondo avverranno il 18 novembre nella Mostra D’Oltremare (viale Kennedy, 54) e saranno trasmesse anche in diretta sulla pagina Facebook della Federazione internazionale di pasticceria, gelateria, cioccolateria: www.facebook.com/fipfederazionepasticceria/ Evento gratuito e aperto al pubblico.