A novembre 2024, l’INPS prevede diversi pagamenti importanti per pensioni, assegno unico, assegno di inclusione, NASpI e cassa integrazione. Ecco una panoramica completa delle date e delle modalità di erogazione per tutti gli interessati.

Calendario Pensioni INPS Novembre 2024

A causa della festività di Ognissanti il 1° novembre, il pagamento delle pensioni INPS è posticipato. Ecco le date previste per novembre 2024:

2 novembre: Pagamento tramite Poste Italiane.

4 novembre: Pagamento per chi riceve la pensione tramite banca.

Ritiro Pensioni alle Poste: Calendario per Cognome

Per chi ritira la pensione in contanti presso gli uffici postali, l’INPS ha stabilito un calendario di ritiro basato sulle iniziali del cognome:

2 novembre: cognomi dalla A alla C

4 novembre: cognomi dalla D alla K

5 novembre: cognomi dalla L alla P

6 novembre: cognomi dalla Q alla Z

Aumenti e Trattenute sulle Pensioni

Nel 2024 sono state applicate le rivalutazioni, con aumenti dell’importo in base all’inflazione (+5,4%). Inoltre, i conguagli Irpef e delle addizionali locali sono stati recuperati nei mesi scorsi. Per chi ha presentato il modello 730, eventuali rimborsi e trattenute termineranno a novembre 2024.

Assegno Unico Novembre 2024: Date di Pagamento

Per l’assegno unico di novembre, l’INPS ha previsto le seguenti date:

18, 19 e 20 novembre 2024

Nota importante: Chi non ha presentato l’ISEE aggiornato entro le scadenze riceverà l’importo minimo. Inoltre, la mancata presentazione entro il 30 giugno 2024 comporta la perdita degli arretrati.

Assegno di Inclusione Novembre 2024

Dal 2024, il Reddito di Cittadinanza è stato sostituito dall’assegno di inclusione, che supporta famiglie con un membro over 60, disabili, minori o persone in difficoltà economiche.

Per nuove richieste: l’erogazione avviene il 15/16 del mese successivo alla domanda.

Per i rinnovi: l’accredito è previsto il 26/27 novembre.

NASpI e Cassa Integrazione: Date di Pagamento INPS

NASpI (Indennità di disoccupazione): I pagamenti sono previsti tra il 15 e il 19 novembre. L’INPS comunicherà la data specifica circa 10 giorni prima.

Cassa Integrazione: In genere l’erogazione avviene a metà mese. Per aggiornamenti in tempo reale, è possibile consultare la sezione “Consultazione info previdenziali” del portale INPS.

Come Controllare i Pagamenti di Novembre 2024 sul Portale INPS

Per verificare gli importi e le date di pagamento, accedi al portale INPS utilizzando SPID, CIE o CNS e segui questi passaggi:

Vai alla sezione Prestazioni.

Seleziona la voce Pagamenti per visualizzare i dettagli.

Il calendario dei pagamenti INPS di novembre 2024 include variazioni per le pensioni e date specifiche per assegno unico, assegno di inclusione, NASpI e cassa integrazione. Controlla sempre il portale INPS per aggiornamenti e dettagli sullo stato dei tuoi pagamenti.