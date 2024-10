Sabato sera al via l’evento promosso dalla Fondazione Carnevale di Palma Campania, presieduta da Nicola Montanino, con protagoniste indiscusse le Quadriglie, che sfileranno in giro per le vie del centro storico a suon di musica, proprio quella unica del Carnevale di Palma Campania ,da via Marconi a via Municipio, passando per piazza De Martino, piazzetta Umberto I, via San Felice, incrocio San Felice e via Roma, ritornando nel vivo della città, a tutto beneficio di uno spettacolo che sicuramente richiamerà tante persone nel week-end che arriva.

La festa “Made in Palma” proseguirà nei pressi del palco centrale di piazza De Martino, dove sarà proiettato per l’occasione un video che annuncerà i temi proposti dalle nove Quadriglie in gara al Carnevale di Palma Campania, edizione 2025: Studenti, Gaudenti, ‘A Livella, Scusate il Ritardo, Scugnizzi, Amici di Pozzoromolo, Tutta n’Ata Storia e I MoNellì presenteranno i loro temi dando ufficialmente il via non solo allo spettacolo ma anche alla competizione più sentita della Città.

E per le Notte delle Quadriglie non poteva mancare un special guest in più, uno di quei concerti dove non puoi non cantare, impossibile non conoscere le parole e non tuffarsi nei ricordi di quella che forse è stata l’ età più bella di chi ricorda le canzoni di quando era bambino, di chi stiamo parlando? Ovviamente di Cristina D’Avena che si esibirà in concerto sempre in piazza de Martino a partire dalle ore 21:30 circa . Un’artista senza tempo, amata da grandi e piccini, che ha fatto breccia nei cuori insieme ai Puffi, Kiss Me Licia, Pollon, Mila e Shiro, Occhi di Gatto, Sailor Moon, Doraemon, Sim Sala Grimm e tanti altri ancora.

«Apriamo con grande entusiasmo ed energia la serie di eventi che ci accompagnerà in questi mesi, prima di giungere agli eventi “clou” del 2025. – afferma Nicola Montanino, presidente della Fondazione Carnevale di Palma Campania – C’è la convinzione di fare sempre meglio e di offrire, ogni anno, quel tocco in più per elevare il livello qualitativo della nostra amata Festa».