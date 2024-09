Il Bonus Nido 2024 è una misura cruciale per le famiglie con figli piccoli, ideata per alleggerire il peso economico delle spese legate agli asili nido e all’assistenza domiciliare. Questo contributo, erogato dall’INPS, offre un sostegno significativo per i genitori, contribuendo a rendere più accessibili i servizi per la prima infanzia.

Scadenze e Requisiti per il Bonus figli piccoli Nido 2024

Scadenza per la Domanda: Le famiglie interessate hanno tempo fino al 31 dicembre 2024 per presentare la richiesta di bonus.

Importo del Bonus: Il contributo può variare fino a un massimo di 3.600 euro annui, a seconda dell’ISEE del richiedente e del numero di figli.

Novità del Bonus Nido per il 2024

Il Bonus Nido 2024 introduce importanti novità rispetto agli anni precedenti:

Maggiorazione per Famiglie con Due Figli: Le famiglie che hanno un figlio nato dal 1° gennaio 2024 e un altro figlio minore di 10 anni possono beneficiare di un bonus maggiorato fino a 3.600 euro. Questa misura è pensata per offrire un supporto più consistente a chi ha più di un figlio piccolo.

Estensione dell’ISEE: L’importo base del bonus è ora esteso a famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro, ampliando così il numero di beneficiari e includendo anche quelle famiglie che in passato erano escluse dalla misura.

Come Richiedere il Bonus Nido 2024

Per richiedere il Bonus Nido 2024 per figli piccoli, le famiglie possono seguire queste modalità:

Online: La domanda può essere presentata direttamente sul sito web dell’INPS, accedendo all’area riservata e compilando il modulo di richiesta.

Contact Center INPS: È possibile richiedere informazioni e presentare la domanda chiamando il numero 803.164 da rete fissa o 06164164 da cellulare.

Un Aiuto Concreto per le Famiglie con Figli Piccoli

Il Bonus Nido rappresenta un aiuto concreto per le famiglie con bambini piccoli, contribuendo a ridurre le spese per la cura dei loro figli. Questo sostegno finanziario è particolarmente importante in un periodo in cui i costi per l’educazione e l’assistenza per l’infanzia sono in aumento.

Nel 2024, si stima che circa 300.000 famiglie potranno beneficiare del bonus, un segnale positivo di supporto e attenzione da parte delle istituzioni verso le esigenze delle famiglie.

Conclusioni

L’INPS invita tutte le famiglie interessate a presentare la domanda per il Bonus Nido 2024 entro il 31 dicembre 2024. Non perdere l’opportunità di ottenere questo prezioso contributo che può fare una grande differenza nella gestione delle spese quotidiane per i figli piccoli.

Per ulteriori dettagli e per iniziare la procedura di richiesta, visita il sito dell’INPS o contatta il Contact Center. Approfitta di questo aiuto per garantire ai tuoi figli i migliori servizi per l’infanzia.