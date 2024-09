La Regione Veneto ha introdotto il Bonus “Fattore Famiglia”, un nuovo strumento di supporto economico per le famiglie che accedono ai servizi sociali, in particolare ai servizi educativi per la prima infanzia. Questo contributo è stato pensato per agevolare l’accesso alle strutture destinate ai bambini tra 0 e 3 anni, con l’obiettivo di sostenere le famiglie in difficoltà economica.

Cosa prevede il Bonus Fattore Famiglia?

Il “Fattore Famiglia” si concretizza sotto forma di voucher per la frequenza dei servizi educativi destinati ai bambini piccoli, che si sommano ad altri contributi già disponibili. Gli importi variano da un minimo di 900 euro a un massimo di 1300 euro per ogni bambino, coprendo il periodo dal 1° settembre 2023 al 31 agosto 2024.

Chi può accedere al contributo?

Per poter beneficiare del “Fattore Famiglia”, è necessario soddisfare alcuni requisiti:

Avere cittadinanza regolare.

Residenza in Veneto.

Convivenza con il minore che frequenta i servizi per l’infanzia.

L’iscrizione del minore ai servizi 0-3 anni per almeno due mesi, anche non consecutivi, nel periodo tra il 1° settembre 2023 e il 31 agosto 2024.

Possedere un ISEE non superiore ai 20.000 euro.

Come presentare la domanda?

Le famiglie interessate devono presentare la domanda dal 1° settembre fino alle 24:00 del 15 ottobre 2023. La richiesta può essere effettuata esclusivamente online, accedendo alla piattaforma dedicata, il cui link è disponibile sul sito del proprio Comune di residenza.

Per la corretta compilazione della domanda, occorre avere a portata di mano:

L’attestazione ISEE rilasciata dall’Inps.

Un documento d’identità valido.

Il proprio codice IBAN per ricevere l’accredito del contributo.

Modalità di assegnazione

Le domande saranno valutate in ordine cronologico e i fondi saranno assegnati fino a esaurimento delle risorse stanziate. Il Comune di Lendinara, capofila dell’ambito territoriale Ven18, si occuperà della redazione dell’elenco dei beneficiari, sulla base delle domande ricevute e validate dalla piattaforma regionale.

I contributi saranno poi erogati dai Comuni di residenza dei beneficiari, direttamente alle famiglie aventi diritto, fino all’esaurimento del fondo assegnato all’ambito territoriale sociale.

Il Bonus “Fattore Famiglia” rappresenta una risorsa preziosa per le famiglie del Veneto, soprattutto in un periodo in cui il sostegno alle spese educative diventa sempre più cruciale. Le famiglie interessate sono invitate a presentare tempestivamente la domanda per accedere ai fondi disponibili.