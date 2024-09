Con la fine del 2024 alle porte e la Legge di Bilancio 2025 in fase di elaborazione, molti cittadini si interrogano su quali bonus casa, mobili e tv saranno rinnovati e quali scadranno. Alcuni incentivi, come il Superbonus e il Bonus Ristrutturazione, subiranno modifiche, mentre altri potrebbero non essere rinnovati. Scopriamo insieme quali bonus sono a rischio e cosa aspettarci per il 2025.

Superbonus 2024, bonus casa, mobili e tv: Le Novità per il 2025

Il Superbonus è stato uno degli incentivi più popolari per la ristrutturazione edilizia. Nel 2024, la detrazione sarà del 70%, ma nel 2025 scenderà ulteriormente al 65%. La cessione del credito rimarrà disponibile solo per lavori di ristrutturazione effettuati nei condomini, purché siano stati approvati e comunicati entro il 17 febbraio 2023. Inoltre, le spese per questi lavori devono essere sostenute entro il 29 marzo 2024.

Ecobonus e Sismabonus: Scadenza al 31 Dicembre 2024?

L’Ecobonus, che offre una detrazione del 75% per interventi di riqualificazione energetica, è uno degli incentivi in scadenza alla fine del 2024. Questo bonus riguarda sia edifici unifamiliari che condomini e include interventi per l’installazione di impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica per veicoli elettrici.

Il Sismabonus, invece, scadrà il 31 dicembre 2024. Questo incentivo offre una detrazione fino all’85% per interventi che riducono il rischio sismico nelle zone ad alta pericolosità (zone sismiche 1, 2 e 3).

Bonus casa, mobili e tv in Scadenza nel 2024

Bonus Verde: Incentivo per la sistemazione delle aree verdi private con una detrazione del 36% su un tetto massimo di 5.000 euro, valido fino al 31 dicembre 2024.

Mobili: Scadrà anch’esso a fine anno, con un importo massimo detraibile di 5.000 euro per l’acquisto di mobili ed elettrodomestici.

Bonus Tv e Decoder: Salvo ripensamenti, il bonus per l’acquisto di televisori e decoder idonei alla ricezione dei nuovi standard televisivi non sarà più disponibile nel 2025.

Bonus Ristrutturazione: Cambiamenti dal 2025

Il Bonus Ristrutturazione continuerà anche nel 2025, ma con modifiche significative. Attualmente, la detrazione è del 50% su una spesa massima di 96.000 euro, ma dal 2025 scenderà al 36% con un tetto massimo di 48.000 euro.

Con l’avvicinarsi della fine del 2024, molti bonus casa, mobili e tv potrebbero non essere più disponibili o subire riduzioni. Per chi sta pianificando lavori di ristrutturazione, potrebbe essere vantaggioso affrettarsi per usufruire degli incentivi ancora attivi, soprattutto quelli che vedranno una riduzione o una scadenza definitiva entro la fine dell’anno.