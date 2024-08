Il nuovo Bonus Casa Under 36 rappresenta un’importante agevolazione fiscale dedicata ai giovani che desiderano acquistare un immobile da destinare a prima abitazione. Questo incentivo consente di accedere a significativi vantaggi economici, riducendo il carico fiscale associato all’acquisto della casa.

Per usufruire del nuovo Bonus Casa Under 36, è necessario soddisfare due requisiti fondamentali: l’età degli acquirenti non deve superare i 36 anni e l’ISEE del nucleo familiare non deve superare i 40.000 euro. Queste condizioni permettono di accedere a una serie di esenzioni fiscali che rendono l’acquisto di una casa più accessibile per i giovani.

Il bonus consente di evitare il pagamento di imposte come l’imposta di registro, necessaria per registrare l’immobile nei registri pubblici, l’imposta ipotecaria per accendere un’ipoteca sull’immobile, e l’imposta catastale, richiesta per registrare l’immobile al Catasto o aggiornare i dati esistenti. Inoltre, le agevolazioni previste dal Bonus Casa Under 36 possono essere utilizzate come credito d’imposta, utile per ridurre l’importo delle imposte future, compensare l’IRPEF dovuta, o eliminare l’imposta sostitutiva sui mutui e prestiti per la costruzione o ristrutturazione della casa.

Per dichiarare correttamente il nuovo Bonus Casa Under 36 nel modello 730, è fondamentale prestare attenzione alla compilazione della dichiarazione dei redditi. Dal 2024, il modello 730 precompilato dall’Agenzia delle Entrate rappresenta una grande novità per i contribuenti. Accedendo alla propria area riservata sul sito dell’Agenzia delle Entrate tramite SPID o CIE, è possibile verificare i dati già inseriti e confermarli, evitando così eventuali controlli successivi. Se si riscontrano errori o omissioni, è possibile apportare modifiche manualmente.

Nel caso in cui sia necessario aggiungere manualmente il credito d’imposta derivante dal Bonus Casa Under 36, è importante inserire correttamente i dati nella sezione apposita del modello 730. In particolare, il credito d’imposta deve essere dichiarato nella riga G8, specificando il residuo della dichiarazione precedente, il credito maturato nell’anno in corso e gli importi utilizzati per la compensazione, come previsto dalla normativa fiscale vigente.

Dichiarare correttamente il nuovo Bonus Casa Under 36 è essenziale per evitare sanzioni e sfruttare appieno le agevolazioni fiscali previste. Questo incentivo rappresenta un’opportunità significativa per i giovani che desiderano acquistare la loro prima casa, permettendo di ridurre notevolmente i costi legati all’acquisto e di gestire al meglio le proprie finanze.