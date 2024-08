Il nuovo bonus PC per computer e tablet è introdotto come misura di sostegno statale per garantire a tutti, inclusi i soggetti più svantaggiati economicamente e le persone con disabilità, l’accesso a strumenti digitali essenziali. In un’epoca in cui i computer sono fondamentali per il lavoro, l’istruzione, la socializzazione e l’informazione, questo intervento risponde all’esigenza di ridurre le disuguaglianze tecniche, educative e sociali.

Chi Ne Ha Diritto

Il bonus PC per computer e tablet è rivolto principalmente a due categorie:

Soggetti economicamente svantaggiati: Coloro che non possono permettersi un computer possono usufruire di agevolazioni per l’acquisto, garantendo l’accesso alle risorse digitali necessarie.

Persone con disabilità: In particolare, i soggetti con handicap senza gravità, riconosciuti ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della Legge 104. Questo include coloro che hanno un’invalidità certificata che non è considerata grave ma che comporta comunque delle difficoltà che un PC potrebbe aiutare a mitigare.

Agevolazioni Previste

Per le persone con disabilità, il bonus PC si traduce in due principali agevolazioni finanziarie:

IVA Agevolata: L’acquisto di un computer con il Bonus Pc è soggetto a un’aliquota IVA ridotta del 4% anziché del 22%. Ad esempio, su un computer del valore di 2.000 euro, il risparmio sarebbe di circa 300 euro.

Detrazione Fiscale: È prevista una detrazione IRPEF del 19% sul costo del computer, da inserire nella dichiarazione dei redditi. Questa detrazione rappresenta un ulteriore incentivo per facilitare l’acquisto.

Requisiti per l’Ottenimento del Bonus

Per accedere a queste agevolazioni, è necessario seguire una specifica procedura burocratica:

Certificazione Medica: È richiesto un certificato rilasciato da un medico specialista dell’ASL, che attesti il collegamento funzionale tra la disabilità e l’uso del computer. Questo significa che il dispositivo deve essere utile per migliorare la qualità della vita della persona disabile.

Attestazione di Invalidità: Deve essere presente un certificato ASL che confermi l’invalidità con carattere permanente del richiedente.

Utilità del Bonus PC

Il computer è ormai uno strumento essenziale non solo per il lavoro e l’istruzione, ma anche per la socializzazione e l’accesso alla cultura e all’informazione. Per le persone con disabilità, un PC può rappresentare un supporto fondamentale, ad esempio per comunicare, accedere a contenuti educativi e culturali, e partecipare alla vita sociale in modo più attivo.

L’iniziativa del bonus PC per computer e tablet rappresenta quindi un passo importante verso l’inclusione digitale, garantendo che anche le persone in difficoltà economica o con disabilità possano beneficiare delle opportunità offerte dalle tecnologie moderne.