A partire dal 1° settembre 2024, le famiglie residenti a Thiene con un ISEE inferiore ai 15.000 euro potranno richiedere un nuovo bonus figli, un aiuto economico volto a sostenere le spese per la frequenza dei servizi all’infanzia. Questo contributo si inserisce nel quadro delle politiche di sostegno alle famiglie con figli, già beneficiarie di numerosi altri bonus, tra cui l’assegno unico e il bonus asilo nido.

Dettagli del nuovo Bonus Figli a settembre

Il bonus figli previsto dal Comune di Thiene prevede un contributo minimo di 900 euro, che può salire fino a 1.300 euro per le famiglie con un ISEE inferiore ai 3.000 euro. L’obiettivo di questo aiuto è supportare le famiglie con figli piccoli, facilitando l’accesso ai servizi educativi all’infanzia riconosciuti dalla Regione Veneto. Per beneficiare del bonus, è necessario che il bambino abbia frequentato, per almeno due mesi anche non consecutivi, nell’anno educativo 2023-2024.

Come Richiedere il nuovo Bonus figli a settembre

Le domande per il bonus figli possono essere presentate online a partire dal 1° settembre 2024 fino alle ore 12:30 del 15 ottobre 2024. Le famiglie interessate dovranno compilare il modulo di richiesta disponibile sul sito ufficiale del Comune di Thiene. È importante presentare la domanda entro i termini stabiliti, poiché richieste tardive non saranno prese in considerazione.

Altri Aiuti per le Famiglie con Figli

Oltre al nuovo bonus figli di settembre del Comune di Thiene, in Italia sono disponibili numerosi altri incentivi economici per le famiglie con figli. Tra questi, il bonus asilo nido nazionale, che può arrivare fino a 3.600 euro per le famiglie con un ISEE fino a 40.000 euro. Questo contributo, erogato dall’INPS, copre le spese delle rette degli asili nido pubblici e privati, o l’assistenza domiciliare per i bambini affetti da gravi patologie.

Per le famiglie con più di un figlio, le agevolazioni sono ulteriormente potenziate: il bonus asilo nido prevede infatti una maggiorazione per chi ha un figlio nato dal 1° gennaio 2024 e un altro figlio minore di dieci anni.

Il nuovo bonus figli disponibile a Thiene rappresenta un’importante opportunità per le famiglie in difficoltà economica, offrendo un sostegno concreto per l’accesso ai servizi educativi per l’infanzia. Questo contributo si aggiunge a una serie di altre agevolazioni attive a livello nazionale e locale, confermando l’impegno delle istituzioni italiane nel supportare le famiglie con figli.