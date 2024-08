Il 22 agosto, durante il Meeting di Rimini, l’INPS ha annunciato una nuova campagna di comunicazione rivolta ai giovani, con l’obiettivo di sensibilizzare le nuove generazioni sull’importanza della previdenza attraverso un’App che calcola l’importo della pensione futura. Al centro di questa iniziativa c’è il lancio dell’app “Contaci”, uno strumento innovativo che permette di simulare l’importo della futura pensione, incentivando i giovani a monitorare il proprio percorso previdenziale fin dai primi passi nel mondo del lavoro.

La Consapevolezza del Futuro Pensionistico

Il presidente dell’INPS, Gabriele Fava, parlando dell’App ha sottolineato che l’importo della pensione futura è strettamente legato al percorso lavorativo e contributivo di ciascun individuo. In un sistema contributivo, come quello italiano, l’ammontare del “montante contributivo” e l’età di pensionamento sono i fattori principali che determinano l’importo dell’assegno pensionistico. Pertanto, è essenziale che i giovani acquisiscano consapevolezza fin da subito e inizino a gestire con attenzione il loro “salvadanaio previdenziale”.

L’App “Contaci”: Uno Strumento Smart per i Giovani

L’app “Contaci” è il fulcro della campagna di educazione previdenziale. Disponibile da ottobre, l’app offre ai giovani la possibilità di simulare l’importo della loro futura pensione, tenendo conto del percorso lavorativo e contributivo. Questo strumento non solo facilita la comprensione del sistema pensionistico, ma incoraggia anche una gestione proattiva e regolare del proprio estratto conto previdenziale.

Un Programma di Dialogo con i Giovani

La campagna dell’INPS non si limita al lancio dell’app per l’importo della pensione. A partire da ottobre, l’istituto avvierà un programma di dialogo mirato con i giovani tra i 18 e i 34 anni, coinvolgendo studenti universitari, giovani lavoratori, precari, NEET (giovani che non studiano né lavorano) e coloro che lavorano in maniera non regolare. Attraverso la partecipazione a fiere del lavoro, video tutorial, podcast informativi e una presenza attiva sul territorio, l’INPS punta a educare i giovani sui temi della previdenza, contribuendo a creare una cultura previdenziale più diffusa e consapevole.

Il Ruolo del Welfare Generativo

Fava ha evidenziato che il pilastro su cui l’INPS vuole costruire il rapporto con i giovani è il concetto di welfare generativo. Questo approccio prevede che i cittadini, in particolare i giovani, gestiscano il loro estratto conto previdenziale come un vero e proprio salvadanaio, consultandolo regolarmente per verificare la correttezza dei versamenti contributivi e valutare eventuali scelte di previdenza complementare.

L’iniziativa dell’INPS rappresenta un passo importante verso una maggiore consapevolezza previdenziale tra i giovani. Con strumenti innovativi come l’app “Contaci” e un programma di dialogo capillare, l’istituto si propone di guidare le nuove generazioni verso un futuro pensionistico più sicuro e consapevole, di calcolare l’importo delle pensione, dimostrando che il presente è il momento giusto per iniziare a costruire il proprio domani.