Bruciano i cavi elettrici nel sottosuolo

Nel corso delle operazioni è stata installata una power station temporanea che ha consentito di ripristinare progressivamente l’erogazione

Disagi nella distribuzione dell’energia elettrica dopo l’incendio sviluppatosi nella serata di ieri all’interno di un cunicolo. Le cause del rogo sono ancora in fase di accertamento, ma le fiamme hanno provocato danni a cavi elettrici di media tensione, causando un’interruzione dell’alimentazione nell’area interessata. L’intervento dei tecnici di E-Distribuzione è scattato immediatamente dopo la segnalazione dell’emergenza. Le squadre operative hanno lavorato senza sosta per tutta la notte per mettere in sicurezza gli impianti e ridurre al minimo i disagi per cittadini e attività presenti nella zona.



Nel corso delle operazioni è stata installata una power station temporanea che ha consentito di ripristinare progressivamente l’erogazione dell’energia elettrica per la quasi totalità delle utenze coinvolte. Proseguono intanto gli interventi per rialimentare anche gli ultimi clienti ancora interessati dal disservizio.



Determinante la collaborazione tra E-Distribuzione, Vigili del Fuoco e amministrazione comunale. Le attività sono attualmente concentrate sulla messa in sicurezza dei cunicoli e sulla verifica delle condizioni necessarie per consentire l’accesso alle squadre tecniche.



Solo al termine delle operazioni di sicurezza sarà possibile avviare gli interventi definitivi di riparazione e sostituzione dei cavi danneggiati dall’incendio.